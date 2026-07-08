Відома лікарня пояснила дивні ціни на протези, але питань менше не стало

Цікаво, до чиєї кишені потрапив "зароблений" мільйон

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Лікарня Святого Пантелеймона у Львові, що є базою для центру "Незламні", вважає, що тендер на 300 млн грн із закупівлі протезів, який віддали новозареєстрованому ФОПу, відбувся в рамках закону.

Про це йдеться у відповіді лікарні на запит "Телеграфу", надісланий в межах підготовки статті " Протези з націнкою? Як ФОП-новачок із маркетплейса отримав 300 мільйонів від львівської лікарні ".

У запиті редакція просила прокоментувати, чи не насторожило, часом, лікарню те, що ФОП Шевченко, який подавався на тендер у лютому 2025 року, відновив реєстрацію лише за кілька днів до оголошення закупівлі. І що раніше цей ФОП ніколи не брав участь у тендерах такого масштабу, торгуючи на маркетплейсі.

Окрім того, "Телеграф" звернув увагу, що низка комплектуючих для протезування була закуплена у ФОП Шевченко за цінами, вищими за ті, які запропонував постійний постачальник лікарні - ТОВ "ОТТОБОК УКРАЇНА" — в іншому, пізнішому тендері.

"Усі потенційні учасники мали рівний доступ до інформації про тендерну документацію, оприлюднену в електронній системі закупівель Prozorro. Однак участь у торгах взяв лише один учасник — ФОП Шевченко О. В. Підстав для відхилення його тендерної пропозиції у Замовника — КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова" — не було. Відповідно до вимог пункту 49 Особливостей з ФОП Шевченко О. В., якого було визнано переможцем процедури закупівлі, укладено договори від 04.03.2026 № 120, від 04.03.2026 № 121 та від 02.03.2026 № 113 щодо закупівлі комплектуючих для виготовлення протезів. Водночас зазначаємо, що офіційний представник виробника — ТОВ "ОТТОБОК Україна" — участі у зазначених торгах не брав", - йдеться у відповіді (її текст публікуємо повністю).

Лист-відповідь лікарні Св. Пантелеймона на запит редакції “Телеграфу”

Водночас лікарня наголосила, що ще до проведення закупівлі отримала від свого постійного постачальника – ТОВ "ОТТОБОК Україна" — прайс-лист, де вартість протезів та комплектуючих є вищою за ту, яку запропонував у договорі ФОП Шевченко".

І якраз у цій деталі, ймовірно, і криється основний "диявол". Тому що аналіз розвитку подій із цією закупівлею показує, що схема тут, найімовірніше, все-таки була. Судіть самі.

З кінця 2024 року ТОВ "ОТТОБОК Україна", офіційний дистриб'ютор продукції німецької фірми Ottobock, постійно брало участь у тендерах та забезпечувала лікарню Святого Пантелеймона протезами та комплектуючими від цього відомого світового виробника. Ціни, загалом, були значно нижчими від тих, що спостерігаються у 2026 році.

1 січня 2026 року ТОВ "ОТТОБОК Україна" вводить нові ціни на свої протези та комплектуючі, про що інформує своїх клієнтів, у тому числі лікарню Святого Пантелеймона, відповідним листом із доданим прайс-листом. У даному листі вказано, що, цитуємо: "Зазначені ціни є базовими та не враховують можливих знижок і додаткових комерційних умов".

12 лютого лікарня оголошує три тендери загалом на 300 млн гривень на закупівлю протезів та комплектуючих до них. Логічно було б припустити, що ТОВ "ОТТОБОК Україна" як завжди прийде на тендер. Але ні. Компанія чомусь не подається.

Замість відомого постачальника на тендер приходить майже ноунейм — ФОП Шевченко, який до цього ніколи за такі масштабні постачання не відповідав. Ба більше, сам ФОП раніше був закритий, і відновив діяльність за кілька днів до оголошення тендеру.

ФОП Шевченко пропонує продукцію, що абсолютно ідентична тій, яку постачає ТОВ "ОТТОБОК Україна". Що цікаво, якщо порівняти ціни в пропозиції ФОПа та прайс-лист від ТОВ "ОТТОБОК Україна", то виявиться, що у Шевченко вони навіть дещо нижчі.

Фрагмент порівняння вартості комплектуючих від ФОП Шевченко та СТАНДАРТНИХ прайсових цін від ТОВ "ОТТОБОК Україна". Ціни ФОП Шевченко — нижчі. Надіслано лікарнею Св. Пантелеймона у відповідь на запит редакції

ФОП Шевченко, бувши одним учасником, забирає всі три тендери. У березні лікарня підписує з ним договори на вже згаданих майже 300 млн грн.

АЛЕ! У червні відбувається нова закупівля на аналогічні позиції протезів і комплектуючих, на яку вже приходить ТОВ "ОТТОБОК Україна". І ось тут виявляється, що компанія, як і зазначала у своєму листі-повідомленні, цілком здатна постачати продукцію ДЕШЕВШЕ за прайс, який раніше розіслала своїм клієнтам. І тоді ціни ФОП Шевченко відчутно програють пропозиції від офіційного дистриб’ютора. Загалом різниця становить понад 1 млн грн.

Аналіз цін, який провів "Телеграф": порівняння РЕАЛЬНИХ тендерних пропозицій від ТОВ "ОТТОБОК Україна" та ФОП Шевченко. Ціни ФОП Шевченко вищі

Не знаємо, як читачеві, але для редакції це все виглядає максимально дивно. Бо абсолютно не зрозуміло, які ж такі причини змусили ТОВ "ОТТОБОК Україна" не прийти на лютневий тендер, "поступившись" місцем невідомому ФОПу? Котрий, з одного боку, нібито, не виходив за межі стандартної цінової пропозиції (того самого прайсу, надісланого ТОВ "ОТТОБОК Україна"), що дозволило зберегти "законність" усієї цієї оборудки. З іншого – "задрав" вартість на мільйон, від тої ціни, яку ТОВ "ОТТОБОК Україна" може дозволити запропонувати своїм постійним клієнтам.

Хіба що відповіддю на це питання є той самий "зароблений" мільйон гривень. "Зароблений", схоже, ціною відновлення чиєїсь ноги, чи стопи. Якщо це так, то, напевно, в інтересах самої лікарні і "Незламних" розібратися, у чию кишеню він зрештою потрапив.

"Телеграф" ще чекає відповіді від ТОВ "ОТТОБОК Україна", на адресу якого також надіслав запит. Будемо і надалі слідкувати за розвитком подій. Не перемикайтесь.