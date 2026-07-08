Відома лікарня пояснила дивні ціни на протези, але питань менше не стало
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Цікаво, до чиєї кишені потрапив "зароблений" мільйон
Лікарня Святого Пантелеймона у Львові, що є базою для центру "Незламні", вважає, що тендер на 300 млн грн із закупівлі протезів, який віддали новозареєстрованому ФОПу, відбувся в рамках закону.
Про це йдеться у відповіді лікарні на запит "Телеграфу", надісланий в межах підготовки статті "Протези з націнкою? Як ФОП-новачок із маркетплейса отримав 300 мільйонів від львівської лікарні".
У запиті редакція просила прокоментувати, чи не насторожило, часом, лікарню те, що ФОП Шевченко, який подавався на тендер у лютому 2025 року, відновив реєстрацію лише за кілька днів до оголошення закупівлі. І що раніше цей ФОП ніколи не брав участь у тендерах такого масштабу, торгуючи на маркетплейсі.
Окрім того, "Телеграф" звернув увагу, що низка комплектуючих для протезування була закуплена у ФОП Шевченко за цінами, вищими за ті, які запропонував постійний постачальник лікарні - ТОВ "ОТТОБОК УКРАЇНА" — в іншому, пізнішому тендері.
"Усі потенційні учасники мали рівний доступ до інформації про тендерну документацію, оприлюднену в електронній системі закупівель Prozorro. Однак участь у торгах взяв лише один учасник — ФОП Шевченко О. В. Підстав для відхилення його тендерної пропозиції у Замовника — КНП "1 територіальне медичне об’єднання м. Львова" — не було. Відповідно до вимог пункту 49 Особливостей з ФОП Шевченко О. В., якого було визнано переможцем процедури закупівлі, укладено договори від 04.03.2026 № 120, від 04.03.2026 № 121 та від 02.03.2026 № 113 щодо закупівлі комплектуючих для виготовлення протезів. Водночас зазначаємо, що офіційний представник виробника — ТОВ "ОТТОБОК Україна" — участі у зазначених торгах не брав", - йдеться у відповіді (її текст публікуємо повністю).
Водночас лікарня наголосила, що ще до проведення закупівлі отримала від свого постійного постачальника – ТОВ "ОТТОБОК Україна" — прайс-лист, де вартість протезів та комплектуючих є вищою за ту, яку запропонував у договорі ФОП Шевченко".
І якраз у цій деталі, ймовірно, і криється основний "диявол". Тому що аналіз розвитку подій із цією закупівлею показує, що схема тут, найімовірніше, все-таки була. Судіть самі.
З кінця 2024 року ТОВ "ОТТОБОК Україна", офіційний дистриб'ютор продукції німецької фірми Ottobock, постійно брало участь у тендерах та забезпечувала лікарню Святого Пантелеймона протезами та комплектуючими від цього відомого світового виробника. Ціни, загалом, були значно нижчими від тих, що спостерігаються у 2026 році.
1 січня 2026 року ТОВ "ОТТОБОК Україна" вводить нові ціни на свої протези та комплектуючі, про що інформує своїх клієнтів, у тому числі лікарню Святого Пантелеймона, відповідним листом із доданим прайс-листом. У даному листі вказано, що, цитуємо: "Зазначені ціни є базовими та не враховують можливих знижок і додаткових комерційних умов".
12 лютого лікарня оголошує три тендери загалом на 300 млн гривень на закупівлю протезів та комплектуючих до них. Логічно було б припустити, що ТОВ "ОТТОБОК Україна" як завжди прийде на тендер. Але ні. Компанія чомусь не подається.
Замість відомого постачальника на тендер приходить майже ноунейм — ФОП Шевченко, який до цього ніколи за такі масштабні постачання не відповідав. Ба більше, сам ФОП раніше був закритий, і відновив діяльність за кілька днів до оголошення тендеру.
ФОП Шевченко пропонує продукцію, що абсолютно ідентична тій, яку постачає ТОВ "ОТТОБОК Україна". Що цікаво, якщо порівняти ціни в пропозиції ФОПа та прайс-лист від ТОВ "ОТТОБОК Україна", то виявиться, що у Шевченко вони навіть дещо нижчі.
ФОП Шевченко, бувши одним учасником, забирає всі три тендери. У березні лікарня підписує з ним договори на вже згаданих майже 300 млн грн.
АЛЕ! У червні відбувається нова закупівля на аналогічні позиції протезів і комплектуючих, на яку вже приходить ТОВ "ОТТОБОК Україна". І ось тут виявляється, що компанія, як і зазначала у своєму листі-повідомленні, цілком здатна постачати продукцію ДЕШЕВШЕ за прайс, який раніше розіслала своїм клієнтам. І тоді ціни ФОП Шевченко відчутно програють пропозиції від офіційного дистриб’ютора. Загалом різниця становить понад 1 млн грн.
Не знаємо, як читачеві, але для редакції це все виглядає максимально дивно. Бо абсолютно не зрозуміло, які ж такі причини змусили ТОВ "ОТТОБОК Україна" не прийти на лютневий тендер, "поступившись" місцем невідомому ФОПу? Котрий, з одного боку, нібито, не виходив за межі стандартної цінової пропозиції (того самого прайсу, надісланого ТОВ "ОТТОБОК Україна"), що дозволило зберегти "законність" усієї цієї оборудки. З іншого – "задрав" вартість на мільйон, від тої ціни, яку ТОВ "ОТТОБОК Україна" може дозволити запропонувати своїм постійним клієнтам.
Хіба що відповіддю на це питання є той самий "зароблений" мільйон гривень. "Зароблений", схоже, ціною відновлення чиєїсь ноги, чи стопи. Якщо це так, то, напевно, в інтересах самої лікарні і "Незламних" розібратися, у чию кишеню він зрештою потрапив.
"Телеграф" ще чекає відповіді від ТОВ "ОТТОБОК Україна", на адресу якого також надіслав запит. Будемо і надалі слідкувати за розвитком подій. Не перемикайтесь.