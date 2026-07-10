Этот счетчик может стать ключом к более дешевому свету: кто из украинцев будет платить на 60% меньше

Установка этого измерительного прибора будет не дешевой

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В Украине могут изменить тарифы на электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Владельцы трехзонных счетчиков получат большие скидки в день, а для тех, кто их не установит, цены могут вырасти.

Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус предложил изменить систему тарифов именно для владельцев трехзонных счетчиков, передает "Телеграф".

Детальнее в материале: "В Украине готовят революцию в тарифах на свет: кто сможет платить на 60% меньше".

Как стало известно, комитет обратился с соответствующим предложением к премьер-министру Юлии Свириденко. Причина таких изменений заключается в том, что весной и летом украинская энергосистема часто имеет избыток электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. Поэтому часть генерации иногда даже приходится ограничивать.

Сейчас самая большая скидка для владельцев трехзонных счетчиков действует в ночное время. Вместо этого предлагается перенести ее на период с 11:00 до 17:00, когда производство солнечной электроэнергии больше всего. В настоящее время тариф может составить лишь 40% от базового, то есть электроэнергия станет дешевле на 60%.

В то же время ночной тариф уже не будет столь выгоден. Вместо нынешней скидки в 60% предлагается оставить только 20-25%.

Кроме того, тарифы планируют сделать сезонными. В период с марта по октябрь будет действовать максимальная дневная скидка благодаря высокой генерации солнечной энергии. А с ноября по февраль, когда солнечных дней меньше, дневной тариф предлагают сделать выше, а коэффициенты для утренних и вечерних пиковых часов ниже, чем сейчас.

Сколько стоит установка такого счетчика

Воспользоваться новой системой смогут только потребители, которые установили трехзонный счетчик. Примерная стоимость его приобретения, программирования и монтажа составляет от 4 000 до 8 200 гривен в зависимости от региона и типа электросети.

Какие перемены предлагает Андрей Герус. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с тарифами на газ.