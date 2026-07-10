Цей лічильник може стати ключем до дешевшого світла: хто з українців платитиме на 60% менше

Встановлення цього вимірювального приладу буде не дешевим

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В Україні можуть змінити тарифи на електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Власники тризонних лічильників отримають більші знижки вдень, а для тих, хто їх не встановить, ціни можуть зрости.

Голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус запропонував змінити систему тарифів саме для власників тризонних лічильників, передає "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "В Україні готують революцію в тарифах на світло: хто зможе платити на 60% менше".

Як стало відомо, комітет звернувся з відповідною пропозицією до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Причина таких змін полягає в тому, що навесні та влітку вдень українська енергосистема часто має надлишок електроенергії, виробленої сонячними електростанціями. Через це частину генерації іноді навіть доводиться обмежувати.

Зараз найбільша знижка для власників тризонних лічильників діє в нічний час. Натомість пропонується перенести її на період з 11:00 до 17:00, коли виробництво сонячної електроенергії найбільше. У цей час тариф може становити лише 40% від базового, тобто електроенергія стане дешевшою на 60%.

Водночас нічний тариф уже не буде настільки вигідним. Замість нинішньої знижки у 60% пропонується залишити лише 20-25%.

Крім того, тарифи планують зробити сезонними. У період з березня по жовтень діятиме максимальна денна знижка завдяки високій генерації сонячної енергії. А з листопада по лютий, коли сонячних днів менше, денний тариф пропонують зробити вищим, а коефіцієнти для ранкових і вечірніх пікових годин — нижчими, ніж зараз.

Скільки коштує встановлення такого лічильника

Скористатися новою системою зможуть лише ті споживачі, які встановили тризонний лічильник. Орієнтовна вартість його придбання, програмування та монтажу становить від 4 000 до 8 200 гривень залежно від регіону та типу електромережі.

Які зміни пропонує Андрій Герус. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з тарифами на газ.