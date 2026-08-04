Минус 35%: в "АТБ" завершается выгодное предложение на любимые детские сладости

Эту скидку лучше не пропустить

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Любители сладкого еще могут успеть воспользоваться выгодным предложением в "АТБ". На полках есть товар с большой скидкой, но акция будет действовать совсем недолго.

В магазинах сети "АТБ-Маркет" еще действует акция на бисквитное пирожное "Барні" весом 150 граммов. Скидка распространяется на варианты с шоколадной, молочной и банано-йогуртовой начинкой, сообщает "Телеграф".

До начала акции упаковка такого бисквита стоила 99,70 грн, а сейчас ее можно приобрести за 64,50 грн. То есть покупатели могут сэкономить 35,20 грн на одной упаковке сладостей.

Акция на бисквит "Барні" в "АТБ". Фото: Телеграф

Акционное предложение останется доступным еще один день, так что желающим приобрести лакомство по более выгодной цене стоит поспешить. Бисквит "Барні" имеет нежную текстуру и несколько вариантов начинки, поэтому его часто покупают как перекус для детей или к чаю.

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