Минус 35%: в "АТБ" завершается выгодное предложение на любимые детские сладости
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Эту скидку лучше не пропустить
Любители сладкого еще могут успеть воспользоваться выгодным предложением в "АТБ". На полках есть товар с большой скидкой, но акция будет действовать совсем недолго.
В магазинах сети "АТБ-Маркет" еще действует акция на бисквитное пирожное "Барні" весом 150 граммов. Скидка распространяется на варианты с шоколадной, молочной и банано-йогуртовой начинкой, сообщает "Телеграф".
До начала акции упаковка такого бисквита стоила 99,70 грн, а сейчас ее можно приобрести за 64,50 грн. То есть покупатели могут сэкономить 35,20 грн на одной упаковке сладостей.
Акционное предложение останется доступным еще один день, так что желающим приобрести лакомство по более выгодной цене стоит поспешить. Бисквит "Барні" имеет нежную текстуру и несколько вариантов начинки, поэтому его часто покупают как перекус для детей или к чаю.
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