"Тебе зубы выбьют": как голова элитного села с женой-"инста-дивой" получил подозрение во взятке, но остался безнаказанным

В чем заключалась масштабная схема сельского головы

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В Украине громкие коррупционные скандалы – даже относительно тех, кого поймали "на горячем", – часто заканчиваются тихим закрытием уголовных производств из-за того, что дело развалилось или закончились процессуальные сроки. Очень возможно, что на подобный поворот дела рассчитывает Александр Паламарчук, голова Гатного, элитного пригорода столицы.

СБУ еще более трех лет назад разоблачила схему вымогательства взяток, к которой, по версии следствия, причастен Паламарчук. За изменение целевого назначения земли чиновники хотели 165 тыс. долларов. Однако за это время Паламарчука не только не осудили, но даже не отстранили от должности.

Подозрение во взятке – далеко не первый скандал политика. Местные помнят, как во время заседания райсовета Паламарчук напал на школьника, который критиковал его в соцсетях, и угрожал, что подростку "выбьют зубы".

О том, что известно об одном из самых скандальных сельских голов и как он может избежать ответственности, читайте в материале "Телеграфа".

Как мог зарабатывать чиновник

Офис генпрокурора еще в июне 2023-го заявлял о том, что на взятке от застройщика уличили голову Гатного, а также двух его подчиненных. Чиновников "взяли с поличным" – когда они получили часть взятки в размере 20 тыс. долларов. Общая сумма – около 165 тыс. долларов.

"По данным следствия, сельский голова, начальник отдела земельных отношений, градостроительства и архитектуры, а также инспектор по благоустройству требовали от застройщика взятку за утверждение детального плана территории и изменение целевого назначения земельного участка", – говорится в сообщении ОГП.

Чиновников поймали во время получения взятки. Скриншот сообщения ОГП

Это дело расследовали в СБУ. "Телеграф" выяснил подробности. Имя застройщика, дававшего взятку, нигде не называли. Однако нам удалось установить, что речь идет об ООО "БК УБА".

До 2 марта 2023 года эта компания принадлежала Дмитрию Поворознюку, после чего была переоформлена на Ярослава Трактирного. Поворознюк построил пять таунхаусов, однако зарегистрировать право собственности на них без технических условий и почтового адреса было невозможно.

По версии следствия, когда ООО владел уже Трактирный, подчиненные головы Гатного Александра Паламарчука выдвинули условие: почтовый адрес будет стоить 2 500 долларов (по 500 долларов за каждый дом). Без него продать дома будет невозможно.

Взятки передавали в ресторанном комплексе "Золотой Дуб" в соседнем селе инспектору по благоустройству двумя траншами – по 1 250 долларов. Первая часть – "авансом". Когда застройщику отдали готовые технические документы и уже подписанное сельским головой распоряжение о присвоении адресов, участники схемы забрали вторую часть суммы.

Поняв "механизм", владелец компании решил решить и более крупный вопрос. Он снова обратился к окружению Паламарчука, чтобы выкупить участок площадью 2,0589 га и изменить его целевое назначение: построить новый жилищный комплекс там, где по документам должны вести сельское хозяйство.

В этот раз аппетиты чиновников выросли. Сначала речь шла о 65 тыс. долларов, но впоследствии цена "услуги" взлетела до космических 165 тыс. долларов. Первый транш в размере 20 тыс. долларов был передан за утверждение детального плана территории и последующее измение целевого назначения участка (кадастровый номер 3222481200:03:001:0009).

Именно на этом этапе вмешались оперативники СБУ. Голове Гатненского сельского совета сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы вымогательства и получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

Его заключили под стражу с правом внесения залога – и 2,4 млн грн за него внесли в считаные дни. От исполнения обязанностей Паламарчука так и не отстранили, поэтому "уголовное происшествие" ничуть не мешает ему и дальше руководить одним из самых дорогих пригородов столицы.

Схема головы Гатного. Инфографика "Телеграфа"

Сотка земли в Гатном стоит до 14 тыс. долларов. При этом часто покупают именно земли сельскохозяйственного назначения, а дальнейшая судьба участка – изменение назначения, техусловия, проверка хода строительства – полностью зависит от местных властей. Следовательно, за незаконную и хаотическую застройку пригорода ответственность несет в том числе местный совет во главе с Паламарчуком. И его текущее дело – это скорее правило, нежели исключение.

Жена-россиянка и ее светская жизнь

Паламарчук регулярно становится "героем" светской хроники. Его жена Эка Паламарчук активно ведет соцсети, регулярно показывая фотографии путешествий и совместного отдыха с мужем.

Фото из Инстаграма жены Паламарчука. Скриншот

Фото из Инстаграма жены Паламарчука. Скриншот

Фото из Инстаграма жены Паламарчука. Скриншот

За один только последний месяц она успела выложить кадры из Италии, Турции, а также из украинского Буковеля. Правда, наряду с фотографиями инста-дивы встречаются и сообщения о войне: в них Эка переходит с русского на украинский и фиксирует последствия обстрелов (количество погибших или пострадавших). Впрочем, даже эти публикации сформулированы весьма сдержанно.

Фото из Инстаграма жены Паламарчука. Скриншот

Эка – гражданка РФ. Судя по ее социальным сетям, ее родители до сих пор живут на территории государства-агрессора. С ними она предпочитает встречаться на "нейтральных территориях" – например, в Турции.

В браке с сельским головой Гатного Эка живет уже много лет, супруги воспитывают двоих детей. Показательно, что, согласно декларациям, даже в периоды, когда ни Эка, ни ее муж официально не зарабатывали ни копейки, это не мешало им вместе летать на Мальдивы и вести роскошную жизнь.

После начала полномасштабного вторжения семья временно выехала за границу, тогда как Паламарчук остался в Гатном. Руководитель села действительно помогал громаде и даже публично собирал на это средства… на личную карточку. В марте 2022-го он обратился к выехавшим жителям с призывом приобщаться к помощи: сбрасывать деньги либо ему на счет, либо перечислять в благотворительную организацию его брата Игоря — "Общественное формирование по охране общественного порядка "Обериг-Гатное".

Обращение Паламарчука. Скриншот

"Обериг-Гатное" – это частная структура, которая, учитывая ее же собственные отчеты, пытается подменять собой органы полиции. Например, в мае на странице организации появилось сообщение о том, что ее представители проверили документы у нетрезвого мужчины и "прекратили нарушение общественного порядка". При этом представитель общественной организации был одет в форму с использованием государственной символики, что создавало иллюзию его принадлежности к официальным правоохранительным органам. Хотя проверять документы, они не имеют никакого права.

Сообщение "Общественного формирования "Обериг-Гатное". Скриншот

Скандал со школьником и "фантики" в клубе

Ранее Паламарчук делился фотографиями из путешествий вместе с женой, в частности, на Мальдивах. Еще в 2017 году на эти факты обратил внимание местный школьник-активист Сергей Чагаров и написал об этом в соцсети Facebook. Когда парень пришел на заседание местного совета, Паламарчук (который был депутатом районного совета) схватил подростка за шею, начал кричать и угрожать: "Свобода слова… Тебе зубы выбьют и будет тебе свобода слова!"

Во время заседания местного совета Паламарчук угрожал школьнику. Скриншот видео

Когда парня попытался защитить коллега депутата, несколько крепких парней обступили их и не дали освободить подростка. "Раньше голову отрывали из-за такого, и правильного делали", — поучал один из "группы поддержки" Паламарчука.

Кстати, за весь 2017 год ни депутат, ни его жена официально не получили ни копейки дохода. Тем удивительнее звучали слова самого Паламарчука во время столкновения со школьником: "За моїм ФОПом – ФОП Паламарчук Іван Талимонович – кожен рік надходить більше 100 тис. грн по моїй діяльності в налогову" (дословная цитата. — Ред.).

Скриншот с сайта НАПК

На самом же деле это был ФОП уже покойного отца депутата, к которому сам Александр формально не имел никакого отношения и за который не мог платить налоги. Это возможно только при условии, что Паламарчук работал "в черную", а финансовые потоки проводил через регистрационные данные отца.

С деньгами в семье проблем очевидно что не было. Через несколько лет Александр Паламарчук, празднуя свой день рождения в одном из самых дорогих ночных клубов Одессы Ibiza, публично разбрасывался 100-долларовыми купюрами.

Правда, позже в интервью он оправдывался: мол, принес с собой в клуб "фантики" в виде долларовых банкнот и разбрасывал именно их, а не настоящую валюту.

После громкого скандала со школьником Александр Паламарчук все же решил легализоваться и зарегистрировал собственный ФОП с основным КВЭДом "Рекламные агентства", который закрыл после избрания сельским головой. Аналогичный ФОП с таким же видом деятельности впоследствии появился и у его жены-россиянки. И только за прошлый год этот бизнес официально принес ей 7,1 млн грн.

Без общественного контроля и публичного внимания, очевидно, дело Паламарчука может закончиться так же, как и десятки других – закрытием производства по причине нарушения сроков. Даже после задержания "с поличным" чиновники не понесли никакой ответственности.

"Телеграф" впоследствии подробно расскажет о том, на чем еще зарабатывает Паламарчук, а также его коллеги из соседних громад. Продолжение следует…