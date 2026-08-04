Горит один из ключевых складов Wildberries в России: что известно о пожаре

Комплекс рассчитан на хранение более 13,8 млн. единиц товара в год

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В России продолжают гореть хабы Wildberries. С утра 4 июля загорелся склад в Красном Бору Ленинградской области. Это один из самых больших хабов по площади — входит в десятку лидеров в России.

Губернатор Ленинградской области подтвердил, что есть повреждения рядом с этим населенным пунктом. Видео с места показывают – пожар понемногу разгорается.

Логистический комплекс в Красном Бору – один из крупнейших в России. В конце 2025 году его расширили до 154 тыс. кв. м. По плану, этот логистический центр – ключевой на северо-западе России. Сумма инвестиций, привлеченных для его постройки – около 10 млн рублей. На этом складе можно хранить более 13,8 млн. единиц товара в год, а транспортная обработка превышает 115 млн. единиц в год.

Чтобы до него долететь, дроны по прямой должны преодолеть почти 750 километров от северо-восточной части границы Украины с РФ.

Заметим, что кроме склада Wildberries, в России горит также нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и слышали взрывы в Чехове Московской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие склады Wildberries уже горели и какие потенциально могут быть на очереди – показали с картой.