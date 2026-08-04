Только две буквы на ценнике: как в "АТБ" найти товары для оплаты нацкешбеком

Есть простой маркер, который поможет не прогадать во время покупок

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Программа "Национальный кэшбэк" продолжает работать и вскоре должны начислить выплаты снова. Их можно потратить не только на коммунальные услуги, но и на покупку товаров украинского производства, в частности, в сети "АТБ". Определить, какой именно товар можно оплатить по программе кэшбека очень просто.

В сети Threads показали, как с помощью только одной отметки на ценнике определить, каждая ли купить товар за национальный кэшбек. "Не важно, есть ли надпись "Произведено в Украине", пройдет оплата только по товарам с отметкой ЮА", — пишет автор сообщения и добавляет соответствующие фото. Речь идет о буквах UA, размещенных перед названием товара.

Примеры товаров с "АТБ", которые можно оплатить нацкэшбеком/ Скриншот из сообщения norovlyva2025

Автор отмечает, даже если на товаре написано "Произведено в Украине", оплатить его средствами национального кэшбека не получится, если нет соответствующей отметки.

За что насчитывают национальный кэшбек

Из чего насчитывают национальный кэшбек/ Инфографика "Телеграфа"

Кэшбек можно получить за товары украинского производства на сумму 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Участвуют в программе только присоединившиеся производители, а не все произведенные в Украине товары. Максимальная сумма, которую можно получить на специально открытую карту в банке – до 3 тысяч гривен в месяц.

Товары, которые дают кэшбек, в магазинах часто имеют отдельную отметку. Заметим, потратить полученные средства можно на коммунальные услуги, продукты, лекарства, книги, донаты и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "АТБ" есть услуга, о которой знают не все. В некоторых супермаркетах могут нарезать сыр и колбасу.