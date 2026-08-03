Почему США передумали давать Украине лицензию на Patriot: есть две главные причины

На решение повлияли факторы безопасности и политики

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На фоне дискуссий о возможности передачи Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot, отказ США объясняется не только сложностью технологий, но и политическим расчетом. Нынешняя позиция Вашингтона имеет две ключевые причины: ограниченные производственные возможности и использование поставок как инструмента воздействия на переговорный процесс.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он считает, что нынешняя позиция администрации США объясняется двумя ключевыми факторами – политическим и безопасностным.

Лицензия на ракеты Patriot – вопрос не только технологий

Снегирев заметил, что Соединенные Штаты остаются монополистом в производстве ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot. Разрешение на лицензионное производство таких ракет получила только одна страна мира — Япония.

"Но даже этот пример не свидетельствует о простоте масштабирования производства. Отмечу, что у Японии одна из самых развитых экономик мира, а производством ракет-перехватчиков занимается корпорация Mitsubishi, которая обладает значительными промышленными возможностями. Однако даже при таких условиях объемы производства остаются относительно небольшими", – уточнил эксперт.

Дмитрий Снегирев. Фото: "Апостроф"

По данным из открытых источников, японские предприятия могут выпускать около 70 ракет-перехватчиков в год. При этом такого количества достаточно для перехвата около трех десятков аэробалистических целей.

"В то же время страна-оккупант, по оценкам украинской разведки, способна производить до 150 аэробалистических средств поражения ежемесячно. Именно поэтому, даже если Украина однажды получит американскую лицензию, это не означает быстрого решения проблемы дефицита ракет", — пояснил Снегирев.

По его словам, создание такого производства требует значительного времени, больших инвестиций, специализированных предприятий и доступа к сложным технологическим процессам. Поэтому ожидать скорейшего запуска серийного производства не стоит.

Производство противоракет на мощностях Lockheed Martin, фото компании

Политическое давление или прагматический расчет

Вторым важным фактором эксперт считает политическую составляющую. По его мнению, изменение риторики Дональда Трампа может быть связано с активизацией дипломатических процессов вокруг возможных переговоров между Украиной и Россией.

"Обращаю внимание, что в последнее время и сам Трамп, и государственный секретарь Марко Рубио неоднократно говорили о необходимости интенсификации переговорного процесса. В этом контексте контроль над поставками ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot становится для Вашингтона дополнительным инструментом политического влияния", — отмечает он.

Политолог утверждает, что поскольку США остаются единственным производителем таких ракет в необходимых объемах, они могут использовать их как рычаг не только в отношении Украины, но и в отношении других союзников.

"В то же время обращаю внимание и на производственные возможности американского военно-промышленного комплекса. Даже США не могут быстро обеспечить большие потребности союзников, ведь выпускают около 600 ракет-перехватчиков в год", – рассказал Снегирев.

Даже если предположить гипотетическую передачу Украине всего годового объема производства, этого ресурса хватило бы лишь на ограниченный двумя месяцами период активного применения.

"Именно поэтому нынешний отказ в выдаче лицензии и сдержанность относительно передачи новых партий ракет могут быть частью более широкой политической стратегии Вашингтона. Соединенные Штаты могут одновременно оказывать давление как на Москву, так и на Киев, пытаясь подтолкнуть стороны к переговорам и поиску компромиссов. Именно этим может объясняться нынешняя смена заявлений американской администрации", — подытожил он.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие риски угрожают украинской энергетике этой зимой без ракет Patriot.