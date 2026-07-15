Два приговора за СЗЧ одному бойцу: действительно ли могут посадить дважды и как считают года за решеткой

Суд применил правила совокупности преступлений

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Украинский военный получил сразу два приговора за СЗЧ (рус. — СОЧ самовольное оставление части). Мужчина несколько раз сбегал из расположения, но в итоге срок получил один.

Об интересном случае говорится в Едином реестре судебных решений.

Как военный получил сразу 2 приговора, но 1 срок

9 июня 2024 года (около 16:00): Курсант учебного батальона (уроженец Одесской области) сбежал из расположения воинской части в Винницкой области.

Курсант учебного батальона (уроженец Одесской области) сбежал из расположения воинской части в Винницкой области. С июня по ноябрь 2024 года (почти полгода): Беглец скрывался, неофициально работал и не сообщал, что является действующим военным.

Беглец скрывался, неофициально работал и не сообщал, что является действующим военным. 22 ноября 2024 года: Солдат добровольно явился в ГБР в Виннице и сдался.

Солдат добровольно явился в ГБР в Виннице и сдался. Декабрь 2025 года: Пока шло следствие по первому побегу, этот же суд успел вынести солдату приговор за другой, более поздний случай СЗЧ (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Пока шло следствие по первому побегу, этот же суд успел вынести солдату приговор за (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Его приговорили к лишения свободы. Второй судебный процесс (текущий): Суд рассмотрел дело по первому (июньскому) побегу из "учебки".

Поскольку первый (июньский) побег был совершен до того, как в декабре 2025 года прозвучал приговор за второй побег, суд применил правила совокупности преступлений (ч. 4 ст. 70 УК Украины) методом поглощения менее строгого наказания более строгим:

Срок в 5 лет полностью поглотился предыдущим наказанием в 5 лет и 3 месяца.

Итоговый срок: остался прежним — 5 лет и 3 месяца лишения свободы.

Реестр судебных решений

"Обвиняемый может воспользоваться правом, предоставленным ему статьей 81-1 УК Украины, которая предусматривает, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту", — говорится в реестре.

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