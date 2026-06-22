Пошел на пляж с собакой, а вернулся со штрафом: за какую ошибку придется выложить немалые деньги

В разгар летнего сезона отдых у водоема может обернуться для владельцев четырехлапых серьезными неприятностями

С приходом жары украинцы массово отправляются на реки и озера, прихватив с собой домашних питомцев. Однако такая прогулка может завершиться отнюдь не отдыхом, а составлением административного протокола. Нарушителей правил выгула и благоустройства будут карать гривной — сумма взыскания может достичь 3 400 гривен, а в отдельных случаях животное вообще может быть конфисковано.

Согласно нормам Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" и действующему Административному кодексу, за некоторые действия в зонах отдыха владельцам собак придется выложить немалые деньги. Что именно запрещено делать на пляже и как отдыхать без нарушения закона, расскажет "Телеграф".

За что могут оштрафовать

В украинском законодательстве нет единого прямого запрета на пребывание с собаками у воды. Однако правила устанавливают местные власти (предоставители услуг или муниципалитеты), часто запрещающие вход с животными на территорию официальных коммунальных пляжей.

Собака на пляже

Кроме знаков "С собаками вход запрещен", правоохранители обращают внимание на соблюдение общественного порядка и безопасности. Кошелек владельца похудеет, если:

Собака находится в общественном месте (каков и пляж) без поводка.

Собака потенциально опасной породы находится без намордника.

Владелец игнорирует установленные запрещающие знаки и таблички на обустроенной зоне отдыха.

Хозяин не убирает экскременты по своему любимцу на территории пляжа.

Кошелек похудеет на тысячи гривен — какие суммы угрожают нарушителям

Административная ответственность за подобные прогулки четко урегулирована Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

Первое предупреждение или минимальный штраф. Если вы выгуливаете собаку на пляже без поводка или намордника (для опасных пород) или привели ее туда, где это прямо запрещено правилами, по ст. 154 КУоАП грозит штраф от 170 до 340 гривен .

Если вы выгуливаете собаку на пляже без поводка или намордника (для опасных пород) или привели ее туда, где это прямо запрещено правилами, по грозит штраф . Повторный "визит". Если полиция зафиксирует это же нарушение в течение года во второй раз, сумма наказания вырастет — придется выложить от 340 до 510 гривен .

Если полиция зафиксирует это же нарушение в течение года во второй раз, сумма наказания вырастет — придется выложить . Серьезные последствия. Самое суровое наказание ждет тех, чья собака испугала других отдыхающих, повредила чужое имущество или, не дай бог, кого-то укусила. В таком случае владельца животных накажут на сумму от 1700 до 3400 гривен. Более того, закон предусматривает обязательную конфискацию животного в судебном порядке.

Отдельно "влететь в копейку" может нежелание убирать за четырехлапым другом. За загрязнение территории пляжа экскрементами муниципальный караул или полиция имеют право выписать штраф по ст. 152 КУоАП (нарушение правил благоустройства). Для граждан эта сумма составляет от 340 до 1360 гривен.

Штрафы за домашних питомцев. Инфографика "Телеграфа", созданная ИИ

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