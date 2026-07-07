Приобрел рыбу на базаре и "попал" на штраф: за что могут наказать даже обычного покупателя

Будьте осторожны, покупая рыбу неизвестного происхождения

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Многие украинцы покупают свежую рыбу на рынках или у продавцов у водоемов, даже не подозревая, что это может обернуться немалым штрафом. Между тем, закон предусматривает ответственность не только за незаконный отлов, но и за приобретение рыбы, добытой браконьерским путем.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

В Украине приобретение, хранение или продажа рыбы без документов, подтверждающих ее законное происхождение, считается административным правонарушением. Соответствующие нормы содержатся в статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если речь идет об обычной рыбе, за ее покупку или продажу без подтверждающих документов предусмотрен штраф от 510 до 1700 гривен. Кроме того, рыбу могут конфисковать.

Суровее наказывают нарушения, связанные с видами рыб, занесенными в Красную книгу Украины. В таком случае штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен, а конфискация незаконно приобретенных или реализуемых биоресурсов является обязательной.

Лучше не рисковать

Чтобы избежать неприятностей, покупателям советуют соблюдать несколько простых правил:

требовать у продавца документы, подтверждающие законное происхождение рыбы – чек, накладную или товарно-транспортную накладную;

внимательно осматривать продукцию — подозрение должны вызвать следы от сеток, электролова или других повреждений;

не покупать рыбу в местах стихийной торговли, в частности, "с рук" у рек, озер или вдоль дорог.

Специалисты также отмечают, что такая рыба может быть не только незаконно выловленной, но и опасной для здоровья из-за отсутствия надлежащего ветеринарного контроля и неизвестных условий хранения.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", сеть удивила вид рыбы в аквариуме "Сильпо".