Покупался в фонтане среди города и получил штраф. Сколько придется заплатить за летнюю "прохладу"

Перед тем как лезть в воду, следует разобраться, почему такая "водная процедура" считается нарушением и сколько за нее придется выложить из кармана

В жаркие летние дни, когда колонки термометров ползут вверх, городские фонтаны кажутся идеальным местом для охлаждения. Однако желание освежиться или даже умыться в фонтане прямо посреди улицы может закончиться неприятным визитом в полицию и солидным штрафом.

"Телеграф" расскажет, почему купаться в фонтанах запрещено. А также, какая ответственность будет за купание.

Фонтаны – это элементы благоустройства города, а не открытые пляжи или бассейны. Вода в них циркулирует по замкнутому кругу, очищается специальной химией (которая может вызвать химические ожоги или аллергию) и не предназначена для контакта с кожей человека, а тем более для мытья.

Девушка возле фонтана

Именно поэтому подобные действия расцениваются правоохранителями как нарушение общественного порядка и правила благоустройства территории. Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Какие штрафы реально угрожают

За лечебные или гигиенические процедуры в городском фонтане предусмотрена административная ответственность. В зависимости от обстоятельств действия нарушителя могут квалифицировать по двум статьям КУоАП:

Мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). Если человек ведет себя вызывающе, игнорирует замечания прохожих или использует моющие средства (мыло, шампунь), это грозит штрафом от 51 до 119 гривен. Также статья предусматривает общественные работы (от 40 до 60 часов), исправительные работы или административный арест до 15 суток. Нарушение правил благоустройства (ст. 152 КУоАП). Местные правила большинства городов Украины строго-настрого запрещают купание в фонтанах. За это обычным гражданам грозит штраф от 340 до 1360 гривен.

Но главная сумма – это убытки. Если во время купания человек повредил форсунки, подсветку, элементы декора или другое дорогостоящее оборудование фонтана, коммунальщики выставят чек за ремонт. В таком случае сумма компенсации может легко достичь десятков, а то и сотен тысяч гривен.

Также Телеграф ранее писал, что грозит украинцам за обнажение в общественных местах.