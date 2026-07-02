Он просто заменил батарею дома и влетел на штраф: за что и как наказали

С этими изменениями следует быть осторожным

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие украинцы во время ремонта без раздумий меняют старые батареи на новые. Однако не все знают, что самовольное вмешательство во внутридомовую систему отопления может иметь серьезные финансовые последствия.

Подробнее о том, как избежать этого сценария, расскажет "Телеграф".

Хотя батарея находится в вашем доме, стояки и сети, через которые тепло подается в другие квартиры, является общим имуществом совладельцев дома.

Самыми распространенными ошибками являются:

установка дополнительных запорных кранов непосредственно на стояках;

перенос труб отопления;

изменение диаметра труб или другое вмешательство в общедомовые коммуникации без согласования.

Из-за таких изменений может нарушиться циркуляция теплоносителя, ухудшиться отопление у соседей или даже произойти авария. Если проверка выявит самопроизвольное переоборудование, владельца могут обязать вернуть систему в прежнее состояние за свой счет.

Кроме того, за самовольное переоборудование жилых помещений предусмотрена административная ответственность по статье 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если же из-за незаконного вмешательства будет повреждено общее имущество или затоплены соседи, придется также компенсировать все убытки. На практике такие суммы могут составлять десятки, а иногда сотни тысяч гривен в зависимости от масштабов повреждений.

Специалисты советуют: если нужно заменить батарею, лучше выполнять работы по согласованию с управляющим домом, ОСМД или теплоснабжающей организацией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие штрафы грозят украинцам из-за счетчика горячей воды.