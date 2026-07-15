Два вироки за СЗЧ одному бійцю: чи дійсно можуть посадити двічі та як рахують роки за ґратами

Суд застосував правила сукупності злочинів

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Український військовий отримав одразу два вироки за СЗЧ. Чоловік кілька разів збігав із розташування, але в результаті строк отримав один.

Про цікавий випадок йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як військовий отримав одразу 2 вироки, але 1 строк

9 червня 2024 року (близько 16:00): Курсант навчального батальйону (уродженець Одеської області) втік із розташування військової частини у Вінницькій області.

Курсант навчального батальйону (уродженець Одеської області) втік із розташування військової частини у Вінницькій області. З червня по листопад 2024 року (майже пів року): Втікач переховувався, неофіційно працював і не повідомляв, що є військовим.

Втікач переховувався, неофіційно працював і не повідомляв, що є військовим. 22 листопада 2024 року: Солдат добровільно з’явився до ДБР у Вінниці та здався.

Солдат добровільно з’явився до ДБР у Вінниці та здався. Грудень 2025 року: Поки йшло слідство з першої втечі, цей же суд встиг винести солдату вирок за інший, пізніший випадок СЗЧ (ч. 5 ст. 407 КК України). Його засудили до 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

Поки йшло слідство з першої втечі, цей же суд встиг винести солдату вирок за (ч. 5 ст. 407 КК України). Його засудили до позбавлення волі. Другий судовий процес (поточний): Суд розглянув справу щодо першої (червневої) втечі з "навчалки".

Оскільки перша (червнева) втеча була здійснена до того, як у грудні 2025 року пролунав вирок за другу втечу, суд застосував правила сукупності злочинів (ч. 4 ст. 70 КК України) методом поглинання менш суворого покарання :

Строк 5 років повністю поглинувся попереднім покаранням 5 років і 3 місяці.

Підсумковий строк: залишився тим самим — 5 років та 3 місяці позбавлення волі.

Реєстр судових рішень

"Обвинувачений може скористатись правом, яке надає йому стаття 81-1 КК України, яка передбачає, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом", — йдеться у документі.

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