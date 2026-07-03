Сделал ремонт на балконе и получил 17 тыс. штрафа: где была его ошибка

Это может обернуться не только административным взысканием

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Балкон часто воспринимают как личное пространство владельца квартиры, но на самом деле некоторые работы на нем могут обернуться штрафами и даже судебными исками.

Особенно это касается случаев, когда при ремонте изменяются конструкции дома или увеличиваются размеры балкона без необходимых разрешений. Детальнее об этом написал "Телеграф".

Согласно Жилищному кодексу Украины, владельцы могут производить перепланировку без дополнительных согласований только тогда, когда работы не затрагивают несущие конструкции и инженерные сети общего пользования. Поэтому демонтаж части стены между комнатой и балконом, срезание порога или объединение балкона с жилым помещением может считаться нарушением. Кроме того, балконная плита, наружная стена и подоконная часть относятся к конструктивным элементам дома, поэтому вмешательство в них нуждается в проекте и соответствующих разрешениях.

Отдельные правила действуют и для расширения балконов. Закон "О регулировании градостроительной деятельности" описывает, что изменение геометрических характеристик сооружения считается реконструкцией. Если балкон расширяется более чем на 30 сантиметров от плиты, такие работы могут быть квалифицированы как самочинное строительство.

За нарушение предусмотрены штрафы

По статье 150 КУоАП они составляют от 17 до 51 гривны, а за самовольную реконструкцию или строительство – от 8 500 до 17 000 гривен.

Кроме того, суд может обязать владельца за свой счет вернуть квартиру в первоначальное состояние. Незаконная перепланировка также может создать проблемы при продаже, дарении или оформлении наследства. А если такие работы повлекут за собой разрушение конструкций или угрозу для людей, ответственность может быть уже уголовной — лишение свободы от 3 до 10 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как замена батареи в квартире может обернуться штрафом для владельца.