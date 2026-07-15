Ваши дети едят это: из чего делают нагетсы за 75 грн
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После изучения состава полуфабрикатов становится понятно, за счет чего производители снижают цену
Многие украинцы покупают замороженные куриные наггетсы как быстрый вариант ужина. На первый взгляд, разница между упаковками за 75 и 150 гривен может казаться только вопросом бренда. На самом же деле главное отличие скрывается в составе.
"Телеграф" проанализировал состав бюджетных нагетсов "Пан Ситник" и сравнил их с более дорогим продуктом от "Ходорівського м'ясокомбінату". Разница оказалась значительно больше, чем можно было ожидать.
Сколько мяса на самом деле в дешевых наггетсах
В составе нагетсов "Пан Ситник", которые стоят 75,9 грн за 340 грамм, отмечено:
- фарш из мяса цыпленка-бройлера — 32%;
- мясо бедра и голени – 3%;
- кожа цыпленка — 6%.
То есть, общая доля мясного сырья и кожи составляет около 41%. Остальные занимают панировку, воду, крахмал, муку, специи, ароматизаторы и пищевые добавки.
Для сравнения, в нагетсах "Ходорівського м'ясокомбінату", которые стоят от 145 грн за 390 граммов, на первом месте в составе стоит 85% филе цыпленка-бройлера. Далее следуют только панировка, соль и специи.
Кроме того, в бюджетном продукте использованы сразу три усилителя вкуса:
- Е621 (глутамат натрия);
- Е627 (динатрий гуанилат);
- Е631 (динатрий инозинат).
Также в составе присутствуют ароматизаторы со вкусами овощей, мяса и лука. В нагетсах "Ходорівського м'ясокомбінату" усилители вкуса и ароматизаторы в составе не указаны.
Учитывая это, перед покупкой следует обращать внимание не только на ценник, но и на список ингредиентов. Производители часто удешевляют рецептуру за счет менее качественных компонентов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле кладут в дешевые пельмени за 80 грн.