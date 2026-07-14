Еще свежий, а уже с плесенью: в сети скандал вокруг известной марки творога (фото)

Выяснилось, что это далеко не первый случай

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Украинка пожаловалась в Threads на творог торговой марки "Яготинский". По ее словам, продукт оказался заплесневевшим, хотя срок годности еще не истек.

Публикация быстро набрала десятки комментариев, в которых пользователи начали спорить, кто виноват в этой ситуации – производитель или магазин. Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Автор сообщения опубликовала фотографии открытой упаковки творога, на которых видны участки с плесенью.

Неприятная находка

В комментариях часть пользователей предположила, что причина может крыться не в качестве самого продукта, а в нарушении условий хранения после доставки товара в магазин.

Люди обратили внимание, что кисломолочная продукция очень чувствительна к температурному режиму, а покупатели или работники торгового зала могут оставлять ее вне холодильника на длительное время.

Мнения разделились

Впрочем, автор ответила, что уже получала сообщения от других людей, которые покупали творог из той же партии. По ее словам, это может свидетельствовать о проблеме, возникшей еще до попадания товара на полки магазина.

Другие пользователи также поделились своим опытом. Некоторые написали, что раньше находили плесень в твороге или детских сырках этого же бренда, хотя упаковка была герметичной, а срок годности оставался в силе.

Один из комментаторов сообщил, что обнаружил аналогичную проблему даже в сулугуни "Яготинське", до истечения срока годности которого оставался почти месяц.

Другие пользователи поделились своим опытом

Несмотря на то, что автор сообщения и другие пользователи сделали отметку страницы производителя под этим постом, представители "Яготинського" пока не отреагировали на жалобы в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как получить деньги за испорченные продукты с нормальными сроками — работник "АТБ" раскрыл тайну.