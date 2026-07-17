Собирает аншлаги и покоряет театры: где сейчас Елена Коляденко из шоу "Шанс"
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Бывший муж хореографини Дмитрий Коляденко работает в ее балете
Украинский шоумен Дмитрий Коляденко рассказал о своей бывшей жене, хореографе и режиссере Елене Коляденко. Артист признался, что после развода им удалось не только сохранить нормальные отношения, но и снова работать вместе.
Более того, он с гордостью говорит о профессиональных успехах экс-любимой. В интервью OBOZ.UA Дмитрий Коляденко отметил, что в настоящее время Елена Коляденко полностью посвятила себя театру и постановкам масштабных представлений.
"Елена сегодня – одна из самых крутых театральных режиссеров. Приятно, что она носит мою фамилию. И я доволен, что работаю у бывшей любимой", – сказал шоумен
По словам артиста, их новое сотрудничество началось довольно неожиданно. Однажды Елена позвонила ему с просьбой одолжить сценические костюмы для театральной постановки.
"Елена звонит по телефону: "Димон, у тебя дома много сценических костюмов?" Говорю: "Очень! Правда, некоторые уже на меня не налезают". Она тогда: "А вещей с пайетками много?" – "Да сколько угодно". – "Можно мы с Дашей Белой заедем?" – вспомнил Коляденко
Что известно сейчас о Елене Коляденко
Елена Коляденко давно отошла от телевизионных проектов. Она является основательницей и художественной руководительницей украинского балета Freedom. Ее представления регулярно собирают аншлаги в Киеве и гастролируют по другим городам Украины. Она является автором и постановщицей масштабных танцевально-театральных шоу, среди которых главными бестселлерами являются спектакли "Шкаф", "Кабаре" и новейшая премьера "Flambé".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дмитрий Коляденко допустил воссоединение с Ириной Билык. Артист признался, что подобные эмоциональные "качели" между ними продолжаются уже много лет.