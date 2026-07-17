Голые потолки уходят в прошлое: дизайнеры назвали тренд 2026 года - уют дома за копейки

Одно из ключевых преимуществ новой тенденции заключается в ее доступности в цене

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В 2026 году пустые белые потолки постепенно уходят в прошлое. Все больше владельцев квартир или домов выбирают светодиодные LED-ленты, которые существенно меняют интерьер без больших затрат и создают уют.

Дизайнеры интерьера говорят, что скрытая подсветка по периметру потолка делает рассеянное освещение в комнате, визуально увеличивая пространство. Об этом пишет Radio Mitre.

Современные LED-системы позволяют регулировать яркость и цветовую температуру по своему желанию. Для отдыха можно установить более теплый свет, для работы — холодный, а также нейтральный.

Светодиодные LED-ленты на потолке. Фото: Magnific

Одно из ключевых преимуществ новой тенденции заключается в ее доступности в цене. Покупка светодиодной ленты не потребует больших затрат, как и ее установка. При этом, на рынке большой выбор моделейс удобным уравлением через смартфон, дистанционный пульт или голосовых помощников.

Еще один плюс заключается в том, что светодиодная подсветка подходит практически для любого помещения. ее можно установить в гостинной, кухне, коридоре, спальне и выделить с помощью светящейся ленты отдельные зоны интерьера. К тому же таким способом можно улучшить освещение и создать уютную атмосферу.

Светодиодные LED-ленты на потолке. Фото: Magnific

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение качественным LED-лентам и доверять их монтаж профессионалам, чтобы обеспечить долговечность системы и аккуратный внешний вид.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обычные обои уходят в прошлое. Чем их заменяют сейчас.