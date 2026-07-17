Это не заигрывание, это статья: в Украине хотят наказывать за навязчивые звонки и слежку за людьми
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Действующее законодательство не способно защитить от преследования
На официальном сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию с требованием криминализировать преследование (сталкинг) и киберсталкинг. Автор обращения и пострадавшие призывают правительство немедленно поддержать профильные законопроекты, поскольку действенных механизмов защиты жертв в стране до сих пор нет.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию №41/010335-26эп, автором которой выступила Мария Свирко.
Жизнь в постоянном страхе: что такое современный сталкинг?
Автор петиции отмечает, что тысячи украинцев как женщин, так и мужчин ежедневно сталкиваются с систематическим преследованием. Это не просто "навязчивое внимание" или неудачное "заигрывание", а психологический террор, держащий человека в постоянном страхе за свою жизнь.
Сегодня сталкинг вышел далеко за пределы обычной слежки и включает:
- физическое преследование на территории дома, работы или места обучения;
- киберсталкинг: создание фейковых аккаунтов, автоматизированные звонки, спам-атаки;
- скрытую фото- и видеосъемку;
- сбор, обнародование и распространение персональных данных (доксинг);
- давление на жертву через ее родственников, друзей или работодателей.
Почему полиция бессильна?
Самая большая проблема в том, что в украинском законодательстве до сих пор нет отдельного наказания за сталкинг. Из-за отсутствия соответствующей статьи Уголовного кодекса правоохранители часто просто отказываются регистрировать заявления.
Как результат, пострадавшие годами слышат от полиции беспомощное: "Мы ничего не можем поделать, пока вас не ударили (или не убили)". Преследователи ощущают полную безнаказанность, что нередко приводит к трагическим последствиям — реальному физическому насилию или даже убийствам.
Показателен пример резонансного дела о многолетнем преследовании десятков женщин: расследование было начато только по смежной статье (ч. 1 ст. 182 УК Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни) и только после того, как история получила громкую публичную огласку в сети. До этого заявления жертв просто игнорировали.
"Украина еще в 2022 году ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Ее 34-я статья прямо обязывает государство криминализировать преследования. Однако воз и ныне там. В странах Европы, США и Канаде ставкинг — это серьезное преступление, за которое предусмотрена реальная ответственность", — отмечают авторы обращения.
Чего требуют от Кабмина?
Активисты и пострадавшие просят Кабинет Министров действовать безотлагательно и принять следующие меры:
- Поддержать принятие законопроектов №12088 и №12297, призванных криминализировать сталкинг, и предоставить к ним правительственные предложения.
- Поручить Минюсту и МВД разработать изменения в законодательство по выполнению Стамбульской конвенции (при необходимости — внести правительственный законопроект).
- Поручить Нацполиции разработать четкие и действенные протоколы реагирования на вызовы и обращения пострадавших от преследования, чтобы правоохранители знали, как поступать с первого дня обращения жертвы.
Сколько времени есть на сбор подписей?
Сбор подписей под петицией начался 16 июля 2026 года. К моменту публикации до конца сбора голосов остается 91 день. Чтобы правительство рассмотрело обращение и приняло соответствующие решения, петиция должна набрать обязательные 25 000 подписей.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в Украине предложили отменить комендантский час, но не везде: где именно.