Збирає аншлаги та підкорює театри: де зараз Олена Коляденко з шоу "Шанс"

Колишній чоловік хореографині Дмитро Коляденко працює у її балеті

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Український шоумен Дмитро Коляденко розповів про свою колишню дружину, хореографку та режисерку Олену Коляденко. Артист зізнався, що після розлучення їм вдалося не лише зберегти нормальні стосунки, а й знову працювати разом.

Ба більше, він із гордістю говорить про професійні успіхи екскоханої. В інтерв'ю OBOZ.UA Дмитро Коляденко зазначив, що нині Олена Коляденко повністю присвятила себе театру та постановкам масштабних вистав.

"Олена сьогодні – одна з найкрутіших театральних режисерок. Приємно, що вона носить моє прізвище. І я задоволений, що працюю у колишньої коханої", – сказав шоумен

Дмитро та Олена Коляденко та їхній син Пилип. Фото: інстаграм

За словами артиста, їхня нова співпраця почалася доволі несподівано. Одного дня Олена зателефонувала йому з проханням позичити сценічні костюми для театральної постановки.

"Олена телефонує: "Дімоне, у тебе вдома багато сценічних костюмів?" Кажу: "Дуже! Правда, деякі вже на мене не налазять". Вона тоді: "А речей із паєтками багато?" – "Та скільки завгодно". – "Можна ми з Дашею Білою заїдемо?" – пригадав Коляденко

Що відомо зараз про Олену Коляденко

Олена Коляденко давно відійшла від телевізійних проєктів. Вона є засновницею та художньою керівницею українського балету Freedom. Її вистави регулярно збирають аншлаги в Києві та гастролюють іншими містами України. Вона є авторкою та постановницею масштабних танцювально-театральних шоу, серед яких головними бестселерами є вистави "Шафа", "Кабаре" та найновіша прем'єра "Flambé".

Олена Коляденко. Фото: instagram.com/kolyadenkolena

Олена Коляденко та Костянтин Томільченко. Фото: instagram.com/kolyadenkolena

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дмитро Коляденко допустив возз'єднання з Іриною Білик. Артист зізнався, що подібні емоційні "гойдалки" між ними тривають уже багато років.