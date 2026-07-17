"Уборщица" – нет в украинском языке: как правильно назвать профессию

Так говорят уже много лет, но это не соответствует норме

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Есть слова, которые настолько прочно закрепились в ежедневном общении, что мы даже не задумываемся, действительно ли они украинские. Одно из таких — "уборщица".

Его можно услышать в разговорах, на работе или в быту, но обычное слово не всегда означает правильное. Так как назвать эту профессию на украинском языке и какое слово следует использовать вместо распространенного, пояснили на сайте "Горох".

Правильный украинский аналог — прибиральниця. Именно так называют человека, занимающегося уборкой помещений.

Как сказать правильно "уборщица" на украинском. Фото: "Горох"

Похожая ситуация и со словом "уборка". Ранее писал "Телеграф", что его часто можно услышать в разговорной речи, но это типичный суржик. Как объясняют языковедческие ресурсы, в частности, "Украинская грамота", в украинском литературном языке такого слова нет. Также словарь "Анти-суржик" отмечает, что слова "убирать" и "уборщица" не относятся к украинской норме.

Вместо этого следует использовать благозвучные украинские слова "прибирання" и "прибиральниця". В Словаре украинского языка (СУМ) слово "прибирання" определяют как действие по значению "прибирати" и "прибиратися".

Например: "Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала" (Панас Мирний). Или: "Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги" (Іван Микитенко).

Напомним, что также мы объясняли, как правильно благодарить на украинском языке.