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Кукуруза по 28,90 и виноград минус 33%: в "АТБ" подешевели овощи и фрукты на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко
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Можно хорошо сэкономить на популярных товарах
Можно хорошо сэкономить на популярных товарах. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Желтые" ценники продержатся неделю

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В сети супермаркетов "АТБ" покупатели могут заметить приятные изменения в отделах свежих продуктов – часть овощей, фруктов и других товаров сейчас продается со значительными скидками.

Хотя акции не столь масштабны, как на некоторые непродовольственные товары, для кошелька разница все же ощутима. Подробнее о приятных предложениях написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе.

Среди продуктов, которые стали доступнее, — кукуруза. Ее стоимость снизилась с 44,90 грн до 28,90 грн, то есть почти на 35%. Также у "АТБ" подешевел розовый виноград: вместо 149,95 грн за килограмм его можно приобрести за 99,95 грн — цена снизилась примерно на треть. Тепличные томаты сейчас продают по 69,89 грн за килограмм, хотя раньше они стоили 99,89 грн.

Скидки в магазинах также распространяются на другие продукты. Больше всего упали цены на следующие позиции:

  • вареная столовая свёкла (350 г) — 36,27 грн вместо 59,50 грн, экономия 39%;
  • жареные ядра кешью (100 г) — 58,41 грн вместо 92,90 грн, снижение на 37%;
  • маринованную морскую капусту (250 г) — 24,66 грн вместо 38,60 грн, дешевле на 36%;
  • соленые огурцы-корнишоны (350 г) – 50,31 грн вместо 78,60 грн, цена уменьшилась на 35%.
Скидки на овощи и фрукты в "АТБ"
Что подешевело в "АТБ". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Скидки будут держать неделю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" на этой неделе подешевели популярные марки мороженого.

Теги:
#Овощи #Скидки #АТБ #Фрукти