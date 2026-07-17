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Кукурудза по 28,90 і виноград мінус 33%: в "АТБ" подешевшали овочі та фрукти цього тижня

Автор
Марина Бондаренко
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Можна добре заощадити на популярних товарах
Можна добре заощадити на популярних товарах. Фото Колаж "Телеграфу"

"Жовті" цінники протримаються тиждень

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У мережі супермаркетів "АТБ" покупці можуть помітити приємні зміни у відділах свіжих продуктів — частина овочів, фруктів та інших товарів зараз продається зі значними знижками.

Хоча акції не такі масштабні, як на деякі непродовольчі товари, для гаманця різниця все ж відчутна. Детальніше про приємні пропозиції написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: Ціни в "АТБ" впали на 55% на деякі товари: що можна купити з великими знижками цього тижня.

Серед продуктів, які стали доступнішими, — кукурудза. Її вартість знизилася з 44,90 грн до 28,90 грн, тобто майже на 35%. Також у "АТБ" подешевшав рожевий виноград: замість 149,95 грн за кілограм його можна придбати за 99,95 грн — ціна зменшилася приблизно на третину. Тепличні томати зараз продають по 69,89 грн за кілограм, хоча раніше вони коштували 99,89 грн.

Знижки у магазинах також поширюються на інші продукти. Найбільше впали ціни на такі позиції:

  • варений столовий буряк (350 г) — 36,27 грн замість 59,50 грн, економія 39%;
  • смажені ядра кеш’ю (100 г) — 58,41 грн замість 92,90 грн, зниження на 37%;
  • мариновану морську капусту (250 г) — 24,66 грн замість 38,60 грн, дешевше на 36%;
  • солоні огірки-корнішони (350 г) — 50,31 грн замість 78,60 грн, ціна зменшилася на 35%.
Знижки на овочі та фрукти в "АТБ"
Що подешевшало в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Знижки триматимуться тиждень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" цього тижня подешевшали популярні марки морозива.

Теги:
#Овочі #Знижки #АТБ #Фрукти