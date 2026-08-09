В украинских супермаркетах массово исчезают продукты: где и чего нет (видео)

В торговых залах появились объявления

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В Киеве на прилавках некоторых супермаркетов с фруктами и овощами уже можно заметить пустые места — отдельных продуктов временно не хватает. В частности, это касается торговых сетей "Сильпо", "Фора" и Novus. Такая ситуация сложилась в результате ударов по складам ритейлеров ночью 5 августа.

Соответствующие кадры публикуют в соцсетях. На них видны "прогалины" на стеллажах.

По этому поводу администрация "Сільпо" разместила в торговом зале объявления:

"Любимые гости! Из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру некоторые товары требуют больше времени на доставку. Мы все привезем. Не впервые. Справимся".

"Фора" аналогично написала: "Уважаемые гости! Из-за вражеской атаки мы потеряли важные склады хранения, поэтому некоторое время на полках будет меньше привычных товаров. Мы работаем и делаем все возможное, чтобы самое необходимое было рядом. Спасибо за ваше понимание. И особенно за поддержку".

О том, что в супермаркетах "Сільпо" возник дефицит некоторых продуктов в результате ударов России по складам, мы сообщали накануне. Сеть обещала исправить ситуацию, но пока некоторые полки пустуют. Печальные кадры запостили пользователи соцсетей.

Также "Телеграф" писал об исчезновении из ассортимента торговой сети "Фора" фруктов, овощей и молочных продуктов. Дело в том, что в результате атаки полностью разрушены склады фреш-продукции и замороженных товаров. Также значительные повреждения получил склад стеллажной продукции.