Укр

Зачем немцы кладут кусок мыла в шкаф: причина удивит многих

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
5071
Мыло в шкафу Новость обновлена 09 августа 2026, 16:32
Мыло в шкафу. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Обычное брусковое мыло поможет в хозяйстве

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Дорогие ароматизаторы для шкафов постепенно отходят на второй план, уступая место проверенному бюджетному средству. Вместо них многие хозяйки, в частности немки, кладут в гардероб и обувницу самое обычное твердое мыло.

Мыло отлично освежает вещи. Пользователи reddit в восторге от этого "немецкого" лайфхака.

Недавно я обнаружил, что если положить кусок мыла (я использую Irish Spring) рядом с одеждой, она сохраняет свежий и чистый аромат. Запах ненавязчивый и рассеивается в течение дня, но по утрам ощущать его очень приятно.

Пользователь reddit

Какой эффект дает мыло:

  • Эффективно устраняет затхлые запахи.
  • Наполняет одежду легким и чистым ароматом.
  • Помогает нейтрализовать неприятные запахи в обувницах.
  • Обходится в разы дешевле покупных саше (небольшой мешочек с душистыми травами для ароматизации) и специализированных освежителей.

Пошаговая инструкция по применению:

  • Выберите новый брусок любимого пахучего мыла.
  • Оберните его тонкой тканью или обычной бумагой.
  • Разместите сверток на полке с обувью или прямо между аккуратными стопками одежды.
  • Обновляйте "ароматизатор" каждые 2–3 месяца.

Какое мыло лучше выбрать:

  • С ароматом лаванды.
  • С бодрящими цитрусовыми нотками.
  • С нежным запахом хлопка.
  • Классическое хозяйственное — идеальный вариант исключительно для обуви, так как для одежды оно не подходит из-за специфического аромата.

Ранее "Телеграф" рассказывал о полезности желчного мыла. Это настоящий универсал против многих видов пятен на одежде.

Теги:
#Дом #Мыло #Шкаф