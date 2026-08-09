Зачем немцы кладут кусок мыла в шкаф: причина удивит многих
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Обычное брусковое мыло поможет в хозяйстве
Дорогие ароматизаторы для шкафов постепенно отходят на второй план, уступая место проверенному бюджетному средству. Вместо них многие хозяйки, в частности немки, кладут в гардероб и обувницу самое обычное твердое мыло.
Мыло отлично освежает вещи. Пользователи reddit в восторге от этого "немецкого" лайфхака.
Недавно я обнаружил, что если положить кусок мыла (я использую Irish Spring) рядом с одеждой, она сохраняет свежий и чистый аромат. Запах ненавязчивый и рассеивается в течение дня, но по утрам ощущать его очень приятно.
Какой эффект дает мыло:
- Эффективно устраняет затхлые запахи.
- Наполняет одежду легким и чистым ароматом.
- Помогает нейтрализовать неприятные запахи в обувницах.
- Обходится в разы дешевле покупных саше (небольшой мешочек с душистыми травами для ароматизации) и специализированных освежителей.
Пошаговая инструкция по применению:
- Выберите новый брусок любимого пахучего мыла.
- Оберните его тонкой тканью или обычной бумагой.
- Разместите сверток на полке с обувью или прямо между аккуратными стопками одежды.
- Обновляйте "ароматизатор" каждые 2–3 месяца.
Какое мыло лучше выбрать:
- С ароматом лаванды.
- С бодрящими цитрусовыми нотками.
- С нежным запахом хлопка.
- Классическое хозяйственное — идеальный вариант исключительно для обуви, так как для одежды оно не подходит из-за специфического аромата.
Ранее "Телеграф" рассказывал о полезности желчного мыла. Это настоящий универсал против многих видов пятен на одежде.