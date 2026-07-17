"Терехову вдячні": у Зеленського відповіли на запитання щодо голови КМВА

Хто є серед претендентів на посаду

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Радник президента Дмитро Литвин розповів, що відомо про можливе призначення мера Харкова Ігоря Терехова головою Київської міської військової адміністрації.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів. Також радник Зеленського пояснив ситуацію з можливим призначенням секретаря РНБО Рустема Умєрова послом України у США.

Чи може Терехов очолити КМВА

На запитання, чи розглядають Ігоря Терехова на посаду голови Київської міської військової адміністрації, Дмитро Литвин відповів, що мер Харкова наразі зосереджений на роботі у своєму місті.

"Пан Ігор займається Харковом і всі дуже вдячні", — сказав радник президента.

Володимир Зеленський і Ігор Терехов. Фото: V_Zelenskiy_official/telegram

Нагадаємо, після заяви про відставку прем’єр-міністра, президент Володимир Зеленський проводив зустріч з Ігорем Тереховим.

Окремо у радника президента поцікавилися, чи є серед кандидатів на посаду голови КМВА Олег Ляшко.

Дмитро Литвин зазначив, що колишній народний депутат, за інформацією Офісу президента, бачить себе в іншій сфері.

"Наскільки ми чули, пан Олег бачить себе у війську", — сказав він.

Олег Ляшко. Фото: O.Liashko/facebook

Чи стане Умєров послом США

Радник президента прокоментував також і можливий перехід секретаря РНБО Рустема Умєрова на дипломатичну роботу та призначення його послом України у Сполучених Штатах.

Рустем Умєров. Фото: Рада національної безпеки і оборони України

Він не підтвердив, що таке рішення вже ухвалене, але заявив, що кадрові зміни серед українських послів готуються.

"З Рустемом ще буде окрема розмова, а про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні", — зазначив Литвин.

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