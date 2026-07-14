За миллиардные долги мэра Харькова Терехова заплатит вся Украина, — "Наші гроші"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Харьков и его коммунальные предприятия накопили 31 млрд грн долгов перед государственными компаниями за газ и электричество. Это самые большие суммы в общем пакете задолженности по Украине. Об этом сообщил редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов.

"Цифры о долговой жизни харьковчан, позволяющей для развлечения покупать сосны по 1 млн грн. Харьков и харьковские коммунальные предприятия накопили 31 млрд грн долгов перед государственными компаниями за газ и электричество. Это самые большие суммы в общем пакете задолженности по Украине. Об этом сообщил Шмыгаль. Сам Терехов признал, что "Харьковские тепловые сети" задолжали за голубое топливо рекордные 22 млрд грн. Это 1/5 всего газового долга страны, составляющего 114 млрд грн. Водоканал Харькова задолжал за электроэнергию 4,5 миллиарда гривен при общей задолженности 12 миллиардов по всей Украине. То есть треть всех долгов – у водоканала Терехова", – написал журналист.

Он отметил, что за долги Харькова, в том числе за бесплатный проезд в Харькове, будет платить вся Украина.

"Из всех "новых лиц" Зеленского меня больше всего беспокоит перспектива повышения мэра Харькова на всеукраинский уровень. Нам всем хреново в определенной степени. Конечно, Харькову хуже городов на западе. Но также обстреливают и другие областные центры на востоке. И никто, кроме власти Харькова, не додумался с такой силой жить за счет других. Да еще и культивировать такую ​​мощную халяву, как бесплатный проезд в общественном транспорте. Чистый тебе совок. И поэтому я не хочу, чтобы этот опыт "успешного успеха" по-харьковски транслировался на всю Украину", – отметил редактор проекта "Наші гроші".

Ранее "Экономическая правда" в материале "Харьков Коммунистический. Как Терехов строит политику на долгах за электричество и газ", писала, что город накопил рекордную задолженность за энергоресурсы – почти четверть всех долгов в украинской энергосистеме. Как отметили журналисты, такая ситуация возникла из-за политики и популизма, поэтому исправлять ее власть не собирается, хотя это чревато коллапсом всей энергосистемы.