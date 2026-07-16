Повалий сравнили с бабушкой: как предательница выглядит сейчас (видео)

Артистку высмеяли после появления на "Славянском базаре"

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Предательница Украины Таисия Повалий, которая после переезда в Россию открыто поддержала кремлевскую пропаганду, снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом стал ее внешний вид. После появления артистки на публике ее буквально засыпали насмешками.

61-летняя певица приехала на пропагандистский фестиваль "Славянский базар", который проходит в белорусском Витебске. Видео с исполнительницей опубликовал в соцсетях один из ее поклонников, однако вместо комплиментов певица получила волну критики.

В комментариях пользователи сравнили Повалий с Бабой Ягой и не скрывали своего отношения к ее внешнему виду. Отметим, что многочисленные пластические процедуры заметно изменили лицо артистки. Среди самых популярных комментариев:

"Баба Яга"

"Чума"

"Чучундра"

"Что за тюль надела бабуля!?"

"Повезло ей, что бабуля оставила накидки для подушек, теперь она в них и красуется"

"Бабушка наша, а не звезда! Всему свое время!"

Стоит отметить, что после начала российской агрессии против Украины Повалий окончательно перебралась в Россию, где неоднократно выступала на пропагандистских мероприятиях и публично поддерживала политику Кремля.

Напомним, в мае 2026 года украинский суд признал Таисию Повалий виновной и заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей имущества. Кроме того, права на часть творческого наследия певицы были переданы в собственность государства.