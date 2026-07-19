Любимая одежда может сыграть злую шутку: какой оттенок комары буквально "обожают"

Этот цвет в гардеробе лучше оставить дома

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Укусов комаров летом часто не удается избежать, но, как оказалось, дело не только в группе крови или запахе тела. Исследователи установили, что на выбор насекомых может влиять даже цвет одежды, которую носит человек.

По данным специалистов по "jutarnji", комары находят людей не случайно. Они ориентируются на сочетание запаха, тепла и визуальных сигналов. Поэтому некоторые люди становятся для них более заметными.

Одним из таких факторов является темная одежда. Черные, темно-синие, коричневые и другие насыщенные оттенки создают более сильный контраст с окружающей средой, поэтому комарам легче заметить потенциальную жертву.

Эти насекомые могут различать темные оттенки от светлых. Фото: "Телеграф"

Этот вывод подтверждает исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nature Communications. Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что комары вида Aedes aegypti чаще летят к чёрному, красному и тёмно-зелёному цветам. Зато белый, светло-голубой и светло-зеленый оттенки привлекают их значительно меньше.

Поэтому в жаркое время года выбор светлой одежды может не только помочь легче переносить жару, но и снизить риск встречи с назойливыми комарами

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли приложения со звуками ультразвука способны отпугивать комаров.