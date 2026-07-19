Улюблений одяг може зіграти злий жарт: який відтінок комарі буквально "обожнюють"

Цей колір у гардеробі краще залишити вдома

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Укусів комарів улітку часто не вдається уникнути, але, як виявилося, справа не лише в групі крові чи запаху тіла. Дослідники встановили, що на вибір комах може впливати навіть колір одягу, який носить людина.

За даними фахівців з "jutarnji", комарі знаходять людей не випадково. Вони орієнтуються на поєднання запаху, тепла тіла та візуальних сигналів. Саме тому деякі люди стають для них більш помітними.

Одним із таких факторів є темний одяг. Чорні, темно-сині, коричневі та інші насичені відтінки створюють сильніший контраст із навколишнім середовищем, тому комарам легше помітити потенційну жертву.

Ці комахи можуть вдірізняти темні відтінки від світлих. Фото: "Телеграф"

Цей висновок підтверджує дослідження, опубліковане у 2022 році в журналі Nature Communications. Науковці з Вашингтонського університету з'ясували, що комарі виду Aedes aegypti частіше летять до чорного, червоного та темно-зеленого кольорів. Натомість білий, світло-блакитний і світло-зелений відтінки приваблюють їх значно менше.

Тож у спекотну пору року вибір світлого одягу може не лише допомогти легше переносити спеку, а й знизити ризик зустрічі з настирливими комарами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді застосунки зі звуками ультразвуку здатні відлякувати комарів.