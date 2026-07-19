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Улюблений одяг може зіграти злий жарт: який відтінок комарі буквально "обожнюють"

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Що робить людину легкою здобиччю для комах
Що робить людину легкою здобиччю для комах. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей колір у гардеробі краще залишити вдома

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Укусів комарів улітку часто не вдається уникнути, але, як виявилося, справа не лише в групі крові чи запаху тіла. Дослідники встановили, що на вибір комах може впливати навіть колір одягу, який носить людина.

За даними фахівців з "jutarnji", комарі знаходять людей не випадково. Вони орієнтуються на поєднання запаху, тепла тіла та візуальних сигналів. Саме тому деякі люди стають для них більш помітними.

Одним із таких факторів є темний одяг. Чорні, темно-сині, коричневі та інші насичені відтінки створюють сильніший контраст із навколишнім середовищем, тому комарам легше помітити потенційну жертву.

Щоб відлякати комарів, потрібно вдягати світлі відтінку одягу
Ці комахи можуть вдірізняти темні відтінки від світлих. Фото: "Телеграф"

Цей висновок підтверджує дослідження, опубліковане у 2022 році в журналі Nature Communications. Науковці з Вашингтонського університету з'ясували, що комарі виду Aedes aegypti частіше летять до чорного, червоного та темно-зеленого кольорів. Натомість білий, світло-блакитний і світло-зелений відтінки приваблюють їх значно менше.

Тож у спекотну пору року вибір світлого одягу може не лише допомогти легше переносити спеку, а й знизити ризик зустрічі з настирливими комарами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді застосунки зі звуками ультразвуку здатні відлякувати комарів.

Теги:
#Комарі #Одяг #Комахи