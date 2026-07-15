Комары больше не будут надоедать: как сделать копеечное средство за минуту

Этот способ не требует больших затрат и не содержит химических средств

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В летний период комары часто становятся настоящей проблемой в домах и квартирах. Однако для борьбы с ними не всегда следует использовать химические средства.

Эксперты из "Оk Diario" обращают внимание на простой домашний метод – лимон с гвоздикой. Этот способ давно известен в быту и остается популярным благодаря доступности и простоте приготовления.

Для этого нужно только разрезать лимон пополам и вставить в мякоть несколько бутонов гвоздики. Такое средство можно поставить на стол, у окна или в других местах.

Лимон с гвоздикой на мраморном столе

Лучше всего размещать лимон с гвоздикой там, где комары чаще всего попадают в помещение — возле окон, дверей или на кухне.

Сочетание лимона и гвоздики обладает сильным ароматом, который неприятен комарам. Кроме того, такой натуральный "репеллент" не требует больших затрат и не содержит дополнительных химических компонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие растения могут помочь отпугивать комаров в летний период. Некоторые из них не только защищают от насекомых, но и придают жилищу приятный аромат.