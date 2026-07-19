Почти 10 грн: покупателя поразила цена обычного пакета в популярном магазине (фото)

Этот пакет может выдержать 18 килограммов

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Покупатель "Сільпо" обратил внимание на стоимость обычного пакета в супермаркете. Она была достаточно высока.

По словам одного из пользователей соцсети Threads под ником dima.otakot, обычный пакет в супермаркете на 18 килограммов стоит почти 10 гривен.

"Метро по 30 грн это специально чтобы отвлечь от цены на пакеты в сільпо по 10 грн", — прокомментировал свое сообщение мужчина.

Сколько стоят пакеты в "Сільпо"

В то же время у покупателей есть альтернативы, которые могут помочь сэкономить, если планировать покупки заранее или использовать многоразовые варианты.

Например, биоразлагаемые пакеты для овощей, фруктов и сыпучих продуктов в "Сильпо" стоят 1,49 грн за штуку. Для продуктов, которым требуется большая прочность, в частности мяса и рыбы, доступны специальные плотные пакеты — цена составляет около 2,49 грн за штуку.

Таким образом, покупатели, которые регулярно посещают супермаркет и приобретают различные товары, могут сократить расходы на упаковку, если будут выбирать более дешевые варианты или приходить со своими сумками.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как покупателям не тратить лишние средства на пакеты в "АТБ".