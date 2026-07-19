Майже 10 грн: покупця вразила ціна звичайного пакета у популярному магазині (фото)

Цей пакет може витримати 18 кілограмів

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Покупець "Сільпо" звернув увагу на ціну звичайного пакета у супермаркеті. Вона була досить високою.

За словами одного із користувачів соцмережі Threads під ніком "dima.otakot", звичайний пакет у супермаркеті на 18 кілограмів коштує майже 10 гривень.

"Метро по 30 грн це спеціально шоб відволікти від ціни на пакети в сільпо по 10 грн", — прокоментував свій допис чоловік.

Скільки коштують пакети у "Сільпо"

Водночас покупці мають альтернативи, які можуть допомогти заощадити, якщо планувати покупки заздалегідь або користуватися багаторазовими варіантами.

Наприклад, біорозкладні пакети для овочів, фруктів та сипучих продуктів у "Сільпо" коштують 1,49 грн за штуку. Для продуктів, яким потрібна більша міцність, зокрема м’яса та риби, доступні спеціальні щільні пакети — їхня ціна становить близько 2,49 грн за штуку.

Таким чином, покупці, які регулярно відвідують супермаркет і беруть різні товари, можуть зменшити витрати на пакування, якщо обиратимуть дешевші варіанти або приходитимуть зі своїми торбинками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як покупцям не витрачати зайві кошти на пакети в "АТБ".