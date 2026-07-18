Популярный супермаркет предлагает бесплатные пакеты. Их уже раскритиковали (фото)

Пластиковые пакеты в украинских торговых сетях платные с 2021 года

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В супермаркете "Сільпо" появились бесплатные пакеты. Они сделаны из бумаги, но одна сторона у них из прозрачной пленки.

Об этом рассказала пользовательница Threads с ником ju.belik. Она добавила, что давно ждала появления такой тары для покупок.

Новые пакеты появились в отделе овощей и фруктов. Фото: threads.com/@ju.belik

Одна сторона у них из пленки. Фото: threads.com/@ju.belik

Новая упаковка выглядит достаточно удобной. Фото: threads.com/@ju.belik

Некоторые комментаторы также радуются появлению новой бесплатной упаковки в "Сильпо". Кто-то пишет, что до их магазина это "улучшение" еще не дошло.

Однако радость автора поста разделяют не все. Некоторые комментаторы недовольны, что пакет не полностью бумажный, потому что пластиковая пленка наносит вред экологии.

Одна из комментаторов объяснила, что прозрачная часть необходима, чтобы кассир видел, что внутри пакета. Некоторые предлагают вообще отказаться от пакетов и пользоваться специальными многоразовыми сумками для покупок. Вот некоторые из комментариев:

О, мне тоже они нравятся

Почему бы не сделать полностью бумажные? Нафиг тот пластик…

Обязательно нужен какой-то прозрачный элемент, потому что кассиры проверяют все, что вы покупаете

А зачем им вообще собственный пакет? Тупо лишний пластик, могли бы делать из переработанного сырья хотя бы

И да, я понимаю, что в стране война и есть более важные проблемы, но к сожалению планета, как и страна, у нас только одна

Сколько стоят пакеты в "Сільпо"

К слову, если ходить в супермаркет часто и брать много разных товаров, на бесплатных пакетах в "Сільпо" можно неплохо сэкономить. Биоразлагаемые пакеты (для овощей, фруктов, сыпучих товаров) стоят 1,49 грн за штуку. Специальные плотные пакеты для мяса и рыбы могут стоить около 2,49 грн за штуку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не переплачивать за пакеты в "АТБ". Сумму в чеке можно уменьшить без лишних усилий.