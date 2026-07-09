Не переплачивайте за пакеты в АТБ: как уменьшить сумму в чеке без усилий

Решения подойдут для покупок в АТБ и других супермаркетах, где есть весовые товары

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Избежать покупки платных биоразлагаемых пакетов в супермаркетах почти нереально. Этот вроде бы несущественный расход за год может вытягивать существенные суммы из кошельков украинцев. В АТБ придумали альтернативу — пластиковые ящики для покупок, однако это не всегда удобно и все равно за деньги.

"Телеграф" расскажет, как можно обойти расходы на пакеты и сэкономить иногда до 10 гривен в чеке только на таре.

Три способа не платить за пакеты в магазине:

Собственно тара. Многоразовые тканевые сумки для покупок, сеточки для покупок фруктов-овощ и даже контейнеры для мяса помогут сэкономить и позаботиться об экологии. Есть и менее хорошая альтернатива для природы — повторное пользование уже приобретенными пакетами.

Многоразовые тканевые сумки для покупок, сеточки для покупок фруктов-овощ и даже контейнеры для мяса помогут сэкономить и позаботиться об экологии. Есть и менее хорошая альтернатива для природы — повторное пользование уже приобретенными пакетами. Используйте коробку. В торговых залах часто есть картонные коробки, где товар привозят в магазин. Иногда ее выкладывают у стеллажей. Покупатели могут использовать такую коробку, чтобы сложить свои покупки и донести до авто или домой.

В торговых залах часто есть картонные коробки, где товар привозят в магазин. Иногда ее выкладывают у стеллажей. Покупатели могут использовать такую коробку, чтобы сложить свои покупки и донести до авто или домой. Большие пачки и собственная "упаковка". Выбирайте товары большими упаковками или тот, где можно ценник наклеить на шкурку, например на арбуз. Это поможет избежать большого количества пакетов с 2-3 единицами товара. Также можно складывать в один пакет все приобретенные овощи, например морковь, свеклу и картофель, взвесив каждый товар отдельно и имея для него штрихкод.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что в АТБ все чаще можно встретить вместо известных брендов собственные марки сети. Это позволяет супермаркетам нарастить прибыль и сформировать лояльность покупателей.