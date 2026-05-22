Эра пакетов все? Есть способ, как не переплачивать в "АТБ" за полиэтилен

При использовании этих лайфхаков вы можете сэкономить много денег

Платные биоразлагаемые пакеты в супермаркетах уже давно стали обыденностью, которая незаметно, но уверенно опустошает кошельки украинцев. Однако есть несколько абсолютно законных способов обойти эти расходы и раз и навсегда забыть о "пакетном налоге".

Об этом подробнее расскажет "Телеграф". С тех пор как в Украине на законодательном уровне запретили бесплатные пластиковые пакеты, каждая поездка по продуктам добавляет к чека от нескольких копеек до 5-10 гривен только за тару.

Если сосчитать эти расходы в разрезе года, сумма получается солидной. Но зачем платить больше, если существуют простые и легальные решения, доступные каждому прямо в торговом зале?

Три топ-лайфхака для экономии в АТБ

"Своя эко-тара" или многоразовые шоперы. Самый простой и экологичный способ – один раз инвестировать в тканевую сумку (шопер) и набор специальных сеточек для взвешивания овощей и фруктов (реузаблей). Вы приобретаете их один раз, а дальше – полная свобода от пластика на кассе. Сеточки почти ничего не весят, поэтому не влияют на стоимость весового товара при взвешивании.

"Коробочный минимализм". Обратите внимание на большие картонные коробки, в которых товар поставляется в магазин. Очень часто работники залов выкладывают пустую тару у стеллажей или в проходах. Покупатели имеют право бесплатно взять такую коробку, сложить туда свои покупки и донести их до багажника авто или даже домой. Это бесплатно, крепко и удобно.

Покупайте большие пачки Вместо того, чтобы фасовать мелкие товары в отдельные пакетики, отдавайте предпочтение продуктам в крупной заводской упаковке или берите искусственный товар (например, крупные арбузы, дыни, капусту), на которые можно наклеить ценник непосредственно на кожуру или упаковку. Никаких лишних пакетов – никаких лишних расходов.

Кроме прямой экономии средств, отказ от пакетов оказывает экологический эффект. Даже биоразлагаемые пакеты требуют определенного времени и условий для утилизации, тогда как полный отказ от одноразовой тары уменьшает количество мусора в ваших кучах бытовых отходов. Наши люди быстро адаптируются к изменениям и превращают вынужденные ограничения в полезные и выгодные привычки.

Напомним, ранее мы уже сообщали о революционном новшестве в сети супермаркетов. В магазинах АТБ вместо традиционных пакетов покупателям предложили специальные многоразовые пластиковые ящики для овощей и фруктов по символической цене в 5 гривен. Они размещены стопками прямо на входе в торговый зал.