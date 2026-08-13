В Одессе обрушился склон и придавил мужчину: ужасный инцидент произошел не первый раз

Обрушение произошло, вероятно, из-за эрозии прибрежных грунтов

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В четверг, 13 августа, в Одессе обрушился склон на побережье. Под завалами оказался мужчина.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что мужчину пытаются вызволить прохожие.

Отмечается, что люди ждут приезда экстренных служб. Пока они пытаются самостоятельно достать пострадавшего.

"В Одессе обрушился склон на 16 ст. под камнями оказался мужчина. Люди пытаются самостоятельно его освободить, ожидая прибытия спасателей и медиков", — говорится в сообщении.

Мужчину засыпали камнями

Где произошел инцидент?

Обвал грунта произошел на 16-й станции Большого Фонтана. В районе пляжа "Золотой берег".

Не первый инцидент

Напомним, что в августе 2023 года в Одесской области на побережье в селе Фонтанка обрушился склон. Людей засыпало песком, погиб 10-летний мальчик. Как рассказывали правоохранители, мальчик умер до приезда "скорой" и спасателей.

Местные рассказывают, что оползни на берегу Фонтанки уже много лет происходят регулярно. В результате таких инцидентов многие здания были разрушены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно обрушилось здание в центре Балты в Одесской области.