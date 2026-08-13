"Миша, давай по новой": что в новом логотипе Instagram насторожило украинцев

Соцсеть сменила логотип впервые за почти 10 лет

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Пользователи соцсетей активно обсуждают новый текстовый логотип Instagram. Часть аудитории не оценила обновление и сравнивает надпись с совершенно другими сервисами.

Новый дизайн Instagram представил после примерно десяти лет без изменений. "Телеграф" расскажет, что именно изменилось в логотипе, зачем компания решила его обновить и почему украинцев насторожил шрифт.

Пользователи встретили новинку без восторга

После презентации нового дизайна в соцсетях началось обсуждение. Часть пользователей заявила, что новую надпись сложнее прочитать, а некоторые и вовсе не сразу поняли, что перед ними название Instagram.

Среди реакций можно встретить такие комментарии:

"Я сначала подумала, что это Резерв+."

Комментарии украинцев

"Давай по новой, Миша, все х…"

"Такое сякое".

"Выглядит как иврит".

Комментарии украинцев

"Это ужас. Но мы привыкнем))) как всегда".

Комментарии украинцев

"Кошмар кошмарный".

"Инстагчам".

Комментарии украинцев

"Да вроде со старым нормально".

Комментарии украинцев

Что изменилось в Instagram

Об обновлении текстового логотипа сообщил глава Instagram Адам Моссери. По его словам, предыдущий wordmark использовался около десяти лет, поэтому компания решила его освежить.

"Текстовый логотип в верхней части приложения не менялся в течение 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Он стал чище и современнее, но при этом сохранил отсылку к оригиналу, а также простоту и мастерство, которые всегда были неотъемлемой частью Instagram", — написал он на своей странице.

Пост Адама Моссери

Новая надпись сочетает рукописный стиль с более обычными печатными формами. При этом речь идет именно о текстовом логотипе — культовая иконка Instagram с градиентной камерой в этот раз не менялась.

Старый и новый логотипы

Как менялся логотип Instagram

Нынешнее обновление – лишь очередной этап долгой истории визуального стиля соцсети. За более чем 15 лет Instagram несколько раз полностью менял логотип.

Основные этапы его эволюции:

2010 год. После запуска Instagram использовал стилизованную камеру. Позже дизайнер Коул Райз создал более детализированную версию, вдохновленную винтажными камерами Bell & Howell.

После запуска Instagram использовал стилизованную камеру. Позже дизайнер Коул Райз создал более детализированную версию, вдохновленную винтажными камерами Bell & Howell. 2011–2016 годы . Камера получила еще более реалистичный вид — с текстурой, бликами на объективе и деталями. Именно этот вариант стал одним из самых узнаваемых ранних символов Instagram.

. Камера получила еще более реалистичный вид — с текстурой, бликами на объективе и деталями. Именно этот вариант стал одним из самых узнаваемых ранних символов Instagram. 2013 год . Текстовый логотип изменился: вместо предыдущей рукописной надписи появился новый кастомный wordmark, разработанный дизайнером Макки Субботой (Mackey Saturday).

. Текстовый логотип изменился: вместо предыдущей рукописной надписи появился новый кастомный wordmark, разработанный дизайнером Макки Субботой (Mackey Saturday). 2015 год . Надпись получила небольшое обновление, но ее общая форма осталась практически неизменной.

. Надпись получила небольшое обновление, но ее общая форма осталась практически неизменной. 2016 год. Instagram отказался от реалистичной камеры в пользу минималистичной иконки с ярким градиентом. В том же году текстовый логотип стал черным.

Логотипы Instagram

2022 год . Компания освежила фирменный стиль и сделала градиент иконки более ярким. Тогда же Instagram представил собственный шрифт Instagram Sans, хотя основной wordmark остался построен на предыдущем дизайне.

. Компания освежила фирменный стиль и сделала градиент иконки более ярким. Тогда же Instagram представил собственный шрифт Instagram Sans, хотя основной wordmark остался построен на предыдущем дизайне. 2026 год. Instagram впервые примерно за десять лет обновил именно текстовый логотип. Новый вариант объединил рукописные и печатные формы.

Компания не отказывается от узнаваемого стиля полностью. Пока больше всего внимания привлекает не само изменение, а вопрос, насколько быстро пользователи привыкнут к новой надписи. История Instagram показывает, что радикальные изменения сначала могут вызывать сопротивление, но со временем новый дизайн становится частью привычного образа бренда.

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