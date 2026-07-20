Укр

Прогулка по городу в купальнике может обойтись вам в 500 долларов: что нужно знать украинцам

Автор
Юлия Закирова
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Автор
Правила следует уважать
Правила следует уважать. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Путешественникам следует быть внимательными, чтобы не нажить себе проблем

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Летний отдых в Европе может принести не только приятные впечатления, но и неожиданные траты. Во многих популярных курортных странах действуют строгие правила поведения на пляжах и прибрежных городах, за нарушение которых туристам грозят штрафы в сотни и даже тысячи евро.

Об этом сообщает издание Lifestyle.bg со ссылкой на действующие местные ограничения.

Учитывая, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей — как в отпусках, так и из-за войны войны, — учитывать такие правила особенно важно. Незнание местных законов не освобождает от ответственности.

Одно из самых распространенных нарушений – прогулки по городу в купальнике или плавках. Если на пляже это вполне нормально, то за его пределами подобная одежда во многих туристических городах считается неуважением местных жителей.

Такое поведение может влететь в копейку

Так, в итальянском Сорренто за прогулку по городу в купальнике могут оштрафовать на сумму до 500 долларов. В Албуфейре (Португалия) за проживание только в купальной одежде за пределами пляжа или бассейна предусмотрен штраф от 300 до 1500 евро.

В Барселоне и Майорке за аналогичное нарушение придется заплатить около 300 евро. В Малаге для туристов даже установили информационные таблички на английском языке, чтобы гости города не могли сказать, что не знали о запрете.

Не менее строго некоторые страны относятся и к другим нарушениям пляжного этикета. К примеру, в португальских курортных зонах за использование портативных колонок на пляже физическим лицам грозит штраф от 200 до 4000 евро.

Если нарушение совершает группа людей, сумма может вырасти до 36 тысяч евро, а саму колонку конфискуют.

Размеры штрафов ошеломляют

В Испании на отдельных пляжах также наказывают за мочеиспускание в море или на побережье. В частности, на пляже Виго в регионе Галисия за такое нарушение предусмотрен штраф до 750 евро. Подобные правила действуют и на ряде пляжей в провинции Малага.

Отдельные ограничения касаются домашних животных. На многих пляжах Италии, Испании, Франции и Хорватии в разгар туристического сезона пребывание с собаками запрещено или разрешено только в установленные часы.

А на одном из пляжей во французской Нормандии даже существует запрет на… слонов. Он появилась после того, как гастрольный цирк привел животных купаться в море, что привело к значительному загрязнению пляжа.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", он случайно потревожил животных "во время любви" и получил штраф: чего нельзя делать рядом с ними.

Теги:
#Европа #Штраф #Пляж #Отдых