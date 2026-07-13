Собака залаяла — полиция выписала штраф: что решил суд

Пес находился на закрытой территории

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В Украине слишком громкий лай вашей собаки в вечернее время суток может стать причиной для штрафа. Однако в некоторых случаях суд может встать на сторону хозяина и отменить наказание.

О таком случае стало известно из Единого реестра судебных решений. Речь идет о ситуации, которая произошла в Каменском (Днепропетровская область). Там женщину оштрафовали за то, что ее собака якобы "громко лаяла" вечером во дворе частного дома. Полицейский вынес постановление по ст. 182 КУоАП и назначил штраф в 255 гривен. Однако суд признал такие действия незаконными и отменил его.

Инспектор отметил, что "17.05.2026 в 22:10 собаки, находящиеся на содержании ОСОБА_2, громко лаяли, чем нарушено ст. 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Но этот закон утратил силу еще в 2023 году и суд прямо указал на это.

Кроме того, постановление содержало некорректные формулировки: его выписали 17 мая, но в документе стояла дата 18 мая, то есть "будущее время". Суд отметил, что это нарушает форму и содержание документа. Кроме того, полиция не проводила никаких замеров шума, не зафиксировала превышение норм, а лишь определила это на слух. Суд подчеркнул, что такие данные не являются доказательствами по ст. 251 КУоАП.

Собака находилась на закрытой территории и реагировала на появление посторонних лиц в темное время суток — это естественное поведение животного, а не умышленное нарушение тишины со стороны владелицы. В результате суд признал постановление противоправным, отменил его и закрыл дело.

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