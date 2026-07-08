Он нечаянно побеспокоил животных "во время любви" и попал на штраф: что нельзя делать рядом с ними

Для чиновников наказания будут строже

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В Украине, если потревожить диких животных во время размножения, можно попасть на немалый штраф. "Режим тишины" действует каждый год и касается как должностных лиц, так и обычных туристов и прохожих.

Об этом говорится в статье закона "О животном мире". Речь идет о периоде с 1 апреля по 15 июня, когда действует запрет на повышенный шум, который может беспокоить животных во время брачного периода.

Согласно статье 39 закона Украины, нельзя:

проводить взрывные работы или стрельбу;

запускать фейерверки;

организовывать концерты, фестивали и другие массовые мероприятия;

проводить автоспортивные соревнования, ралли;

использовать моторные маломерные суда;

проводить санитарные рубки леса и другие работы, создающие шум.

Какой штраф можно получить:

для граждан — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов (510-850 грн);

для должностных лиц — от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов (850-1 190 грн).

Штрафы за нарушение режима тишины. Инфогрфика - Телеграф

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф может угрожать владельцам собак, приходящих на пляж вместе с любимцами.