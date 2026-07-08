Укр

Он нечаянно побеспокоил животных "во время любви" и попал на штраф: что нельзя делать рядом с ними

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дикая природа
Дикая природа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для чиновников наказания будут строже

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В Украине, если потревожить диких животных во время размножения, можно попасть на немалый штраф. "Режим тишины" действует каждый год и касается как должностных лиц, так и обычных туристов и прохожих.

Об этом говорится в статье закона "О животном мире". Речь идет о периоде с 1 апреля по 15 июня, когда действует запрет на повышенный шум, который может беспокоить животных во время брачного периода.

Согласно статье 39 закона Украины, нельзя:

  • проводить взрывные работы или стрельбу;
  • запускать фейерверки;
  • организовывать концерты, фестивали и другие массовые мероприятия;
  • проводить автоспортивные соревнования, ралли;
  • использовать моторные маломерные суда;
  • проводить санитарные рубки леса и другие работы, создающие шум.

Какой штраф можно получить:

  • для граждан — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов (510-850 грн);
  • для должностных лиц — от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов (850-1 190 грн).
Штрафы за нарушение режима тишины
Штрафы за нарушение режима тишины. Инфогрфика - Телеграф

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф может угрожать владельцам собак, приходящих на пляж вместе с любимцами.

Теги:
#Украина #Штрафы #животные