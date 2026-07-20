Прогулянка по місту в купальнику може обійтися вам у 500 доларів: що слід знати українцям

Мандрівникам варто бути уважними, щоб не нажити собі проблем

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Літній відпочинок у Європі може принести не лише приємні враження, а й несподівані витрати. У багатьох популярних курортних країнах діють суворі правила поведінки на пляжах і в прибережних містах, за порушення яких туристам загрожують штрафи у сотні й навіть тисячі євро.

Про це повідомляє видання Lifestyle.bg із посиланням на чинні місцеві обмеження.

З огляду на те, що зараз мільйони українців перебувають за кордоном — як у відпустках, так і через війну, — враховувати такі правила особливо важливо. Незнання місцевих законів не звільняє від відповідальності.

Одне з найпоширеніших порушень — прогулянки містом у купальнику або плавках. Якщо на пляжі це цілком нормально, то за його межами подібний одяг у багатьох туристичних містах вважається неповагою до місцевих жителів.

Така поведінка може влетіти в копійку

Так, в італійському Сорренто за прогулянку містом у купальнику можуть оштрафувати на суму до 500 доларів. В Албуфейрі (Португалія) за перебування лише в купальному одязі поза пляжем або басейном передбачено штраф від 300 до 1500 євро.

У Барселоні та на Майорці за аналогічне порушення доведеться заплатити близько 300 євро. У Малазі для туристів навіть встановили інформаційні таблички англійською мовою, щоб гості міста не могли сказати, що не знали про заборону.

Не менш суворо деякі країни ставляться й до інших порушень пляжного етикету. Наприклад, у португальських курортних зонах за використання портативних колонок на пляжі фізичним особам загрожує штраф від 200 до 4000 євро.

Якщо порушення вчиняє група людей, сума може зрости до 36 тисяч євро, а саму колонку конфіскують.

Розміри штрафів приголомшують

В Іспанії на окремих пляжах також карають за сечовипускання в морі або на узбережжі. Зокрема, на пляжі Віго в регіоні Галісія за таке порушення передбачено штраф до 750 євро. Подібні правила діють і на низці пляжів у провінції Малага.

Окремі обмеження стосуються домашніх тварин. На багатьох пляжах Італії, Іспанії, Франції та Хорватії в розпал туристичного сезону перебування із собаками заборонене або дозволене лише у визначені години.

А на одному з пляжів у французькій Нормандії навіть існує заборона на… слонів. Вона з'явилася після того, як гастрольний цирк привів тварин купатися в морі, що призвело до значного забруднення пляжу.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", він випадково потурбував тварин "під час кохання" і отримав штраф: чого не можна робити поруч із ними.