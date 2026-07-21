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Не выбрасывайте это сокровище: как чайный пакетик может заменить моющее средство

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Мало кто знает об этом способе
Мало кто знает об этом способе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пакетик после чая может стать помощником на кухне

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После заваривания чая использованный пакетик обычно сразу оказывается в мусоре, хотя он может еще принести пользу на кухне. Его можно использовать для очистки посуды и удаления сложных загрязнений.

Простой способ помогает размягчить жир и засохшие остатки пищи, благодаря чему мытье становится легче. При этом можно потратить меньше моющего средства и усилий, как написали в jutarnji.

Для этого достаточно положить использованный пакетик черного чая в раковину или емкость с горячей водой вместе с грязной посудой. После недолгого замачивания остатки пищи и жир должны стать более мягкими, поэтому их будет легче удалить губкой.

Как использовать чайный пакетик
Кухонная мойка с грязной посудой. Фото: Телеграф, сгенерированное ИИ

Такой способ может быть полезен для кастрюль, сковородок, мисок с засохшими остатками каши или другой посуды, которую сложно отмыть. Секрет заключается в танинах, содержащихся в черном чае. Это природные соединения, которые могут помогать расщеплять жир и смягчать загрязнение.

Некоторые также используют чайные пакетики для протирания поверхностей. К примеру, вместо специального средства можно пройтись использованным пакетиком по стеклянной посуде или плитке, после чего грязь легче удаляется.

Впрочем, сильно нажимать на пакетик во время чистки не стоит – он может порваться, и чайные крошки придется убирать дополнительно. Такой способ не заменит средства для загрязнений, но может стать простым и натуральным вариантом для ежедневного ухода за кухней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где использовать пустые пластиковые бутылки.

Теги:
#Чай #Моющее средство #Лайфхак #Чайный пакетик