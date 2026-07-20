Не выбрасывайте пластиковые бутылки: простые способы навести порядок дома

Нужно немного времени и фантазии, чтобы сделать из них полезные вещи

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Пустые пластиковые бутылки часто сразу выбрасывают после использования, не задумываясь об их повторном применении. На самом деле, эта простая тара может получить вторую жизнь и стать полезной вещью для дома.

С помощью нескольких простых материалов и чуть-чуть фантазии бутылки можно превратить в органайзеры, вазоны или оригинальные элементы декора, как написали в TN.

Пять полезных идей для дома

Один из самых популярных вариантов – сделать из бутылки кашпо для растений. Для этого ее разрезают пополам, украшают краской, тканью или веревкой и используют для выращивания цветов, зелени или домашних трав. Такие емкости можно даже закрепить вертикально на балконе или на стене, создав небольшой сад в ограниченном пространстве.

Пластиковые бутылки также могут стать удобными органайзерами. Из них делают контейнеры для карандашей, кистей, кухонных принадлежностей, инструментов или средств для уборки. С помощью декора их легко адаптировать к интерьеру комнаты.

На кухне такие емкости можно использовать для хранения пакетов, сухих продуктов или мелких вещей. А в ванной обрезанная бутылка может заменить держатель для зубных щеток, расчесок или косметических аксессуаров.

Для тех, кто любит необычные решения, бутылки могут стать основой для ваз, светильников, подсвечников или декоративных изделий. Достаточно добавить краску, LED-подсветку или интересную текстуру – и обычный пластик превратится в оригинальную вещь для дома.

Где можно использовать пластиковые бутылки. Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит выбрасывать разбитые стекла.