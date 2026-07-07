Не выбрасывайте использованные чайные пакетики: вот как они пригодятся в холодильнике

Чайные листья обладают абсорбирующими свойствами

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Использованным чайным пакетикам нашли неожиданное применение. Вместо того чтобы просто выбросить их в мусор опытные хозяйки используют их повторно с пользой для дома.

Об этом пишет Oeste Geral. Как оказалось, использованные чайные пакетики могут помочь с устранением неприятного запаха в холодильнике. Дело в том, что чайные листья обладают абсорбирующими свойствами и даже после использования сохраняют способность впитывать молекулы запахов и контролировать уровень влажности в замкнутом пространстве.

Важно: для достижения наилучших результатов важно дать чайному пакетику полностью высохнуть, прежде чем помещать его в холодильник. Если он останется влажным, это может способствовать росту плесени и ухудшить гигиену.

Чайный пакетик в холодильнике

Отмечается, что результат может варьироваться в зависимости от количества хранимых продуктов и интенсивности запахов.

"Хотя это не заменяет регулярную уборку, этот способ может стать вашим помощником в поддержании свежего запаха в холодильнике каждый день", — пишут авторы.

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