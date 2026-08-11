Прочитал и молчит: сколько времени разрешено игнорировать сообщения

Когда стоит перестать ждать ответа

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Вы написали человеку, он прочитал сообщение — и тишина. Час ждать ответа вполне нормально, но после этого молчание уже может иметь совсем другое значение.

Где проходит граница между занятостью и игнорированием, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.

По ее словам, если сообщение уже прочитано, один час — это то время, в течение которого не стоит беспокоиться из-за отсутствия ответа.

"Да, мне кажется, что это один час. Хотя человек объективно может быть занят и два, и три часа", — отметила Адаменко.

В то же время эксперт подчеркивает: даже при значительной занятости можно коротко предупредить собеседника, что ответить сейчас не получится.

"Я не верю, что нет минутки для того, чтобы написать: "Извините, пожалуйста, я сейчас на конференции. Я сейчас не могу с вами говорить. Позвоните, пожалуйста, или я вам позвоню через три часа, если вам будет удобно"", — пояснила она.

Наталья Адаменко

Когда молчание становится невежливостью

По мнению Адаменко, проблема возникает тогда, когда человек не только не отвечает, но и не дает никакого сигнала о том, когда он выйдет на связь.

Эксперт обращает внимание, что для короткого сообщения не нужно много времени.

"Я не верю, что человек, извините, два часа подряд, три часа подряд не выйдет помыть руки. Вы понимаете мой намек? Есть у него эти две-три минуты, поэтому за эти две-три минуты он может ответить эсэмэской, написать: "Я не могу"", — сказала она.

То есть речь не обязательно идет о полноценном ответе. Достаточно дать понять, что сообщение увидели и вернутся к разговору позже.

Когда молчание становится невежливостью. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Что означает длительное игнорирование

Если же человек долгое время не отвечает и даже не объясняет причину, это может свидетельствовать о его отношении к собеседнику, считает эксперт.

"Чем дольше человек не отвечает, ни так, как я сказала, не перезванивает, это означает, что он, ну, неуважительно к вам относится", — отметила Адаменко.

В то же время она допускает и другой вариант — человек действительно мог забыть о сообщении или не уделить ему достаточного внимания.

Однако, по словам эксперта, часто люди находят время на то, что считают важным для себя.

"В голове у этого человека то, что касается только его интересов. А если вы звоните ему и это ваш интерес, то он может и "забыть". И у него не будет ни двух, ни трех минутки для того, чтобы вам ответить", — пояснила Адаменко.

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