Эта одежда не спасет вас от жары: действительно ли летом лучше носить белые вещи

Цвет одежды имеет значение, но не менее важны ткань, крой и условия, в которых вы находитесь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во время летней жары многие люди инстинктивно выбирают белую одежду, считая, что она помогает легче переносить высокие температуры. Как объясняют исследователи, в этом есть доля правды, однако все не столь однозначно, как кажется на первый взгляд.

Об этом сообщает Libertatea со ссылкой на результаты научных исследований.

Белый цвет действительно отражает большую часть солнечного излучения, в то время как черный и другие темные оттенки поглощают больше тепла. Именно поэтому светлые вещи меньше нагреваются под прямыми солнечными лучами, что может сделать пребывание на улице более комфортным.

Впрочем, ученые отмечают, что сам цвет далеко не единственный фактор. Большое значение имеют материал, толщина ткани и фасон одежды.

К примеру, свободные вещи из натуральных тканей, таких как лен или хлопок, обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и помогают организму эффективнее охлаждаться благодаря испарению пота.

Полагаться исключительно на белый цвет не стоит.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что в отдельных случаях темная одежда также может быть эффективной. Если она достаточно просторный и не прилегает к телу, тепло, поглощаемое тканью, не обязательно будет передаваться коже.

Именно поэтому жители пустынных регионов нередко носят длинные черные одеяния – их крой позволяет воздуху циркулировать, уменьшая перегревание организма.

В целом специалисты советуют в жару отдавать предпочтение светлой, легкой и свободной одежде из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе, солнцезащитных очках и достаточном потреблении воды. Сочетание этих простых правил поможет легче перенести самые жаркие дни лета.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", прогулка по городу в купальнике может обойтись вам в 500 долларов: что нужно знать украинцам.