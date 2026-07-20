Цей одяг не врятує вас від спеки: чи справді влітку краще носити білі речі

Колір одягу має значення, але не менш важливими є тканина, крій та умови, у яких ви перебуваєте

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Під час літньої спеки багато людей інстинктивно обирають білий одяг, вважаючи, що він допомагає легше переносити високі температури. Як пояснюють дослідники, у цьому є частка правди, однак усе не так однозначно, як здається на перший погляд.

Про це повідомляє Libertatea із посиланням на результати наукових досліджень.

Білий колір справді відбиває більшу частину сонячного випромінювання, тоді як чорний та інші темні відтінки поглинають більше тепла. Саме тому світлі речі менше нагріваються під прямими сонячними променями, що може зробити перебування надворі комфортнішим.

Втім, науковці зазначають, що сам колір — далеко не єдиний фактор. Велике значення мають матеріал, товщина тканини та фасон одягу.

Наприклад, вільні речі з натуральних тканин, таких як льон або бавовна, забезпечують кращу циркуляцію повітря та допомагають організму ефективніше охолоджуватися завдяки випаровуванню поту.

Покладатися виключно на білий колір не варто

Крім того, експерти звертають увагу, що в окремих випадках темний одяг також може бути ефективним. Якщо він достатньо просторий і не прилягає до тіла, тепло, яке поглинає тканина, не обов'язково передаватиметься шкірі.

Саме тому жителі пустельних регіонів нерідко носять довгі чорні шати — їхній крій дозволяє повітрю циркулювати, зменшуючи перегрівання організму.

Загалом фахівці радять у спеку віддавати перевагу світлому, легкому та вільному одягу з натуральних тканин, а також не забувати про головний убір, сонцезахисні окуляри та достатнє споживання води. Поєднання цих простих правил допоможе легше перенести найспекотніші дні літа.

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