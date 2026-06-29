Сладкая ловушка лета: почему прохладный эффект после мороженого длится недолго

Холодные продукты могут не помочь в жару

В жаркие дни многие автоматически тянутся к мороженому, думая, что это самый быстрый способ охладиться. Но на самом деле, такие решения дают лишь короткий эффект и не всегда работают так, как ожидается.

Когда температура воздуха высокая, организм ищет способы быстро уменьшить ощущение жары, поэтому холодные продукты кажутся идеальным вариантом. Однако резкий холод может вызвать лишь временное ощущение прохлады, после чего состояние возвращается к прежнему уровню, как написали в "750g".

Отдельно специалисты обращают внимание на мороженое. Хотя оно и кажется самым приятным летним десертом, оно содержит много сахара и жиров, поэтому организму приходится тратить дополнительные ресурсы на его переваривание. В результате эффект "освежения" быстро исчезает.

Мороженое. Фото: Рixabay

В жару советуют выбирать более легкие продукты — например, фрукты с высоким содержанием воды, такие как арбуз или дыня. Они помогают поддерживать ощущение свежести подольше и не создают излишней нагрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы наштамповали мемов об аномальной жаре.